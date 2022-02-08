隔11年開放福食掀日媒關注！資深媒體人：政治鬥爭致延宕

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包含《時事新聞》、《每日新聞》、《共同社》等媒體報導聚焦在跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），《時事新聞》報導指出，隨著消費者對於輻射污染的擔憂漸漸和緩，台灣認為必須配合國際標準，才能加入去年9月提出申請，為了加入日本主導的CPTPP，勢必得解決其關心的禁運問題。
《朝日新聞》則是提到，最初是由馬英九政府禁止福島等5縣食品進口，雖然蔡英文政府在2016年提出解禁，卻因為2018年由國民黨發起的公投，而選擇繼續禁運。報導指出，自從美國去年9月宣布解除日本福島5縣食品禁運令之後，至目前為止只剩中國（包含香港、澳門）與韓國針對福島5縣市農漁產品繼續維持禁運令。
日本資深媒體人野嶋剛表示，原本在2016年應該就能解禁5縣市食品輸入管制，卻因捲入台灣政治對立而延宕。野嶋剛指出，這個議題焦點並不在食安，國民黨將5縣市的食品貼上了「核食」的標籤並展開攻勢，除此之外，也有部分支持民進黨的食安團體在這項議題抱持反對意見，若是貿然解禁，勢必會影響到支持率。但因為蔡英文總統去年下半年支持率穩定，因此多少能承受支持率下滑才決定解禁。
野嶋剛表示，台灣想要加入CPTPP的話，日本的支持必不可少，同時希望能與日本及美國一起對抗中國軍事壓力，去年日本又贈送疫苗給台灣，因此台灣現在積極強化日台關係。從去年解禁美國豬肉，到現在解禁5縣市食品，可以看得出來是民進黨政府基於外交考量而做出的決定。