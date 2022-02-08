韓國放棄追蹤輕症者　陳秀熙反對台灣跟進：會有代價！

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對此，陳秀熙表示，Omicron的確因為傳播管道多元且傳播率強，像日、韓這樣的大規模社區流行，已經沒辦法使用傳統的流行學防疫措施控制，韓國採取的策略是要維護醫療量能，讓輕症確診者以社區型的方式監測，「但疫情之所以還沒有辦法完全走向流感化的原因，就是因為特效藥和疫苗還沒有底定。」
陳秀熙進一步說明，以韓國的疫況來看，採取不篩不追的措施的確是未來的共存方式之一，但是韓國接下來要面對的是整體經濟會經歷3至6個月的陣痛期，因為疫情而抱病請假、照護等等的狀況，社會將很難維持運作，進而影響經濟。
「反觀台灣，並不是疫情在國內失守，不需要冒這樣的風險。」陳秀熙認為：「如果感染的人數一多，病毒可能的變種機率就越高，因此就算真的要和病毒共存，也不可不謹慎。」台灣不應該輕易採取這樣的方式，如果因為「天擇」出現更新型的變種病毒恐怕將更加棘手。
此外，面對上半年許多國家即將逐步開放邊境，台灣該如何因應？陳秀熙則說，還是建議以第三劑疫苗增加整體社會保護力為重點，減緩、減輕Omicron的傳播率，同時開始研擬調整入境檢疫措施，預計在6月上路，在不要讓日常生活有太大的變動下進行防疫才是重要的。
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