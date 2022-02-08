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韓國放棄追蹤輕症者　陳秀熙反對台灣跟進：會有代價！

▲南韓今（8）日宣布更改防疫策略，將不再進行大規模篩檢與主動追蹤輕症者，面對多國國境將逐漸開放，台灣是否應跟進因應？（示意圖／NOWnews資料照)
▲南韓今（8）日宣布更改防疫策略，將不再進行大規模篩檢與主動追蹤輕症者，面對多國國境將逐漸開放，台灣是否應跟進因應？（示意圖／NOWnews資料照)

記者黃仁杰／台北報導

2022-02-08 17:08:15

Omnicron變種病毒疫情在日本、韓國再次爆發，在近兩周每日確診人數均破萬人後，南韓政府今（8）日宣布更改防疫策略，將不再進行大規模篩檢與主動追蹤輕症者，面對多國國境將逐漸開放，台灣是否應跟進因應？對此，台大公衛學院教授陳秀熙接受《NOWnews今日新聞》採訪時表達反對之意，他認為，台灣還未呈現大規模爆發，且韓國這樣的做法雖然可以維持醫療系統，「但不是沒有代價！」

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南韓政府今日宣布，由於Omicron確診者短短半個月暴增9倍之多，讓衛生、醫療體系不堪負荷，將放棄檢測及追蹤感染者，讓低風險且為輕症患者自行監測健康狀況，高風險或是重症者才由政府監控，反觀台灣，是否應一改「清零」目標，跟進韓國做法？

對此，陳秀熙表示，Omicron的確因為傳播管道多元且傳播率強，像日、韓這樣的大規模社區流行，已經沒辦法使用傳統的流行學防疫措施控制，韓國採取的策略是要維護醫療量能，讓輕症確診者以社區型的方式監測，「但疫情之所以還沒有辦法完全走向流感化的原因，就是因為特效藥和疫苗還沒有底定。」

陳秀熙進一步說明，以韓國的疫況來看，採取不篩不追的措施的確是未來的共存方式之一，但是韓國接下來要面對的是整體經濟會經歷3至6個月的陣痛期，因為疫情而抱病請假、照護等等的狀況，社會將很難維持運作，進而影響經濟。

「反觀台灣，並不是疫情在國內失守，不需要冒這樣的風險。」陳秀熙認為：「如果感染的人數一多，病毒可能的變種機率就越高，因此就算真的要和病毒共存，也不可不謹慎。」台灣不應該輕易採取這樣的方式，如果因為「天擇」出現更新型的變種病毒恐怕將更加棘手。

此外，面對上半年許多國家即將逐步開放邊境，台灣該如何因應？陳秀熙則說，還是建議以第三劑疫苗增加整體社會保護力為重點，減緩、減輕Omicron的傳播率，同時開始研擬調整入境檢疫措施，預計在6月上路，在不要讓日常生活有太大的變動下進行防疫才是重要的。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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