民生物資供應與調漲 盧秀燕：嚴查囤積惡意哄抬

因應近期雞蛋供不應求且衛生紙價格恐會調漲，台中市長盧秀燕今 (8) 日率隊視察楓康超市朝富店，關心雞蛋及衛生紙供應情形，呼籲中央充足供應民生物資，地方嚴查囤積居奇、惡意哄抬，「唯有中央地方兩頭把關，才能平穩物價」，共同守護市場消費平衡。

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盧秀燕表示，之前台中市雞蛋供應平穩，就算在春節期間，台中還是能買得到蛋，但近日可能因北部缺蛋情況較嚴重，價格也稍微提高；除了雞蛋供不應求，她也觀察到衛生紙、沙拉油、尿布等民生物資的價格蠢蠢欲動；她呼籲中央針對各項民生物資一定要注意物價，並可足夠供應，期望在民生物資調控上儘量達到供貨量充足，抑制物價。

盧秀燕指出，因為民生物資的「價」與「量」都在浮動，可能會有少數商人囤積居奇，她已要求市府相關局處加強監測市場、黃昏市場、賣場所販售雞蛋、沙拉油、尿布等民生物資波動，如果發現有不肖商人違法囤積或惡意哄抬物價，市府會與檢調單位合作介入調查，也歡迎民眾舉報。

經發局說，針對消費者重視的雞蛋部分，楓康超市採購人員除了積極開發蛋源外，與契作雞蛋場也達成協議，天天指定配送，每人限購二盒，確保市民每天都能買得到雞蛋；衛生紙部分，也成立抗漲大作戰專區，每檔期設定暢銷衛生紙，持續特價供應，後續也將搭配不同活動促銷或祭出優惠方案。

經發局也說，由於此波雞蛋產量下降，市場需求緊俏主要是因飼料黃豆及玉米等原物料價格大幅上漲，使生產成本增加，加上氣候日夜溫差大，導致蛋雞產蛋率下降，價格位於相對高檔，籲請農委會重視地方消費需求，儘快調度雞蛋至市面上穩定供應，降低餐飲店、小吃店及民生經濟負擔。