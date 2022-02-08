鼓勵媳婦生二胎！公婆承諾「發100萬」 網全搖頭：別生
近日，有一名女網友分享，公婆開口提說若是願意拚二胎，就要給她100萬，但當事人卻想也不想立刻回絕，表示自己「真的沒辦法再經歷一次」，而多數網友精算後也秒勸「千萬別生」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-08 17:35:24
一名人妻於《爆廢公社》表示，公公希望她能夠再生一個，並且承諾若是願意再拚二胎，就會給100萬做為獎勵，但原PO卻當場拒絕，並直言表示懷孕過程很艱辛「妳不能控制自己的身體，然後慢慢變得超壯，而且超笨又愛生氣」，讓她真的沒辦法再經歷一次，原PO更逗趣的以「浩克」來形容孕期的自己。
文末她也好奇的發起討論，「假如公婆說給妳100萬，叫妳再生一個兒子，妳會生嗎？而且生下來要自己帶喔！」
貼文曝光後，引起眾多媽媽共鳴，且精算過後全搖頭勸別生，「光產檢、生產、坐月子至少就要花30萬~40萬，100萬真的不能幹嘛」、「養大都不知道要幾個100萬了」、「花費跟時間都超過100萬了」、「不會！懷孕、生小孩、帶小孩，所有花費跟精力，五百（萬）都不要」。
但也有不少網友表示，「生得出來、經濟許可，建議多生啊，我覺得小孩是惡魔但更是天使，而且我覺得小孩會讓一個人成長很多」、「生啊！這樣妳就晉升年薪百萬了欸」、「我一定要~超愛小孩路過」。（編輯：鍾怡婷）