開工搶才熱！破87萬筆職缺創史上新高

虎年開工已經第二天，但企業端還在補職缺！人力銀行今（8）日統計顯示，目前徵才企業已突破4.3萬家，比去年同期增加9千家，年增幅高達26%，線上工作數達87.2萬個，創史上新高，搶才熱潮明顯勝過去（2021）年，而求職者「騎驢找馬」比例也創3年新高。
記者黃仁杰／台北報導
2022-02-08 17:48:53
104人力銀行數據顯示，截至2月，線上工作數達87.2萬個，創史上同期新高，比去年同期增加17萬個，年增幅達24%。 開工第二天，線上徵才企業已超過4.3萬家，比去年同期增加9千家，年增幅高達26%，也比農曆年前最後一個上班日（1/28）增加11%，增幅強於去年同期的9%。
工作數最多的五大產業分別為，電子資訊∕軟體∕半導體業、住宿∕餐飲服務業、一般製造業、批發∕零售∕傳直銷業、一般服務業。而「電子資訊∕軟體∕半導體業」同以往連摘三金，包含單月工作數、年增數、月增數，獨占鰲頭。
而在求職者方面，開工首日單日主動應徵的求職者次數是今（2022）年以來平均單日的兩倍，主動應徵者的身份別，在職中「騎驢找馬」轉職占比達45.6%，創3年同期最高，單看2月，騎驢找馬轉職占比升高到47.2%，高於去年2月的45.4%。