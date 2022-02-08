高雄老牌冬瓜行遭爆「蜂屍」浮水槽　業者澄清事實

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高雄市政府衛生局今天下午發布訊息回應，今年1月28日晚間接獲民眾反映某間冬瓜行作業場所髒亂，隔天派員前往稽查，現場並未發現病媒，但作業場所、戶外倉儲空間及牆面查有灰塵、蜘蛛網，戶外食品器具未覆蓋及未離地置放等缺失，因此依違反食品安全衛生管理法開立限期改善，若複查違規將依法處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。
爆料的離職員工接受媒體聯訪表示，自己去年在職期間發現冬瓜行工作環境器具髒亂，甚至連掉在地上冬瓜碎屑都回收再利用，員工都不敢喝自家飲料，但業者卻將昆蟲、老鼠屍體從鍋裡撈出過濾後，繼續賣給全台數十間下游廠商。其中不乏知名手搖飲或是明星經營店面，目前也已有部分廠商得知，不再繼續合作。
離職員工指控，衛生局人員稽查前都會先跟業者聯絡好稽查哪些地方，讓業者先做好準備，根本治標不治本。且冬瓜行環境雖在稽查後改善，但風聲過後又故態復萌，都是一時的。
冬瓜行林姓業者則澄清表示，這名員工在職約1年多，期間工作表現不佳，還常跟雇主大小聲，不排除是因考績不好才向媒體跟相關單位檢舉爆料，也已經跟律師商議如何應對爆料內容。
林姓業者說明，離職員工檢舉內容已是去年春天的事，經1年多來衛生局稽查6次後，目前已經在冬瓜塊上加蓋紗網覆蓋防蟲，鍋子也已加蓋，並非如爆料檢舉內容所述。且因廠區環境老舊，目前已經在加蓋環境更好的新廠遷移，預計下週正式動工，同時也會持續改善維護廠區環境。（編輯：郭諭儒）1110208