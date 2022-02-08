NFT紅什麼？施振榮力推數位藝術家　霹靂也玩NFT收藏品

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施振榮回憶，吳哲宇從國二到高三，一連五年參與宏碁數創獎，成績十分優異，拿下四次首獎，更在高一那年以普通組擊敗專業組，拿下評審團大獎，令人印象深刻。後來他進入交大就讀，成為施的學弟，畢業後他則選擇到美國紐約大學就讀整合數位媒體碩士時，當時施還幫他寫推薦函。
施振榮表示，吳哲宇在國際舞台闖出一番成就後，也希望進一步能為台灣有所貢獻，將進一步與科文双融攜手合作，預計今年4月首度在台灣舉辦個展及「台灣百岳NFT體驗展」，將演算藝術與NFT的互動體驗帶進双融域Ambi Space One這個實驗場域。
對於首度在台舉辦個展，吳哲宇表示，會將自己的演算藝術創作作品做成沉浸式的互動體驗，主題為「混沌實驗室 Chaos Laboratory」，探索使用電腦程式藝術，來呈現有機數位生命的誕生與演化，將理性的數字整合有機的視覺呈現，即時探索創造不斷演化與即時互動的作品，帶給大家前所未有的藝術體驗。
吳哲宇認為，元宇宙是未來的大趨勢，NFT帶來了價值和所有權的流動與進化，不只是藝術品，更是讓價值交易、會員制成為可以跨平台的快速流通的數位資產，藉由驗證NFT、數位貨幣讓相關社群共同管理、參與未來決策，在Web3.0時代共治、共榮，讓更多人一起促進區塊鏈產業生態系蓬勃發展。
在區塊鏈、NFT上，所有商品包括創作都有機會被國際看到並發光發熱，像是霹靂布袋戲近年來逐漸走出台灣，「霹靂英雄戰紀之刀說異數」在2019年進軍全球最大影音串流平台Netflix，以濃厚東方玄幻色彩拓圈海外市場，全世界超過190國家地區同步上線，是霹靂最具國際的作品，而其系列的數位收藏品現在也被國外網友看見。
霹靂以「霹靂英雄戰紀之刀說異數」四位人氣角色：素還真、風采鈴、葉小釵、花信風作為《PILI Fantasy》數位收藏品系列第一棒，總計發行共30552組，每組單價40美金。於台灣時間2月7日00:00在國際NFT平台VeVe Digital Collectibles開賣，結果瞬間秒殺，等於一秒創造台幣三千多萬銷售額。
同一時間，國外網友驚嘆VeVe網站持續出現超載，網友們也紛紛好奇到底是什麼樣的藝術收藏品？事實上，布袋戲被大眾視為是傳統藝術，一直以來都被認為只有小眾才會喜歡，但傳統布袋戲在現代已經更具藝術性與多樣化，霹靂旗下還以《東離劍遊紀》打入日本動漫市場，如今化為NFT資產後，便有更多可能性。
區塊鏈因具有不可逆特性，適合用來記錄交易與追蹤資產，同時分帳帳簿更透明，等於每一個NFT數位收藏品都是「獨一無二」且可「永久保存」的數位資產，並擁有防偽與認證機制，這樣顛覆傳統藝術市場的全新商業模式，讓各國都興起NFT數位收藏品風潮。
不僅NBA明星球員Stephen Curry、NBA小牛隊老闆Mark Cuban、美國脫口秀主持人Jimmy Fallon都購買NFT數位收藏品，就連天王周杰倫、歌手陳零九投資NFT後，自己也推行NFT商品，名人效應帶來的話題性與暴漲的NFT增值價格讓這波熱潮不斷，但也衍伸像是程式出現漏洞、駭客入侵或投資者被詐騙等問題。即便NFT商品屢屢遭人質疑，但不可否認確實替藝術市場帶來全新視野，同時可以想像，在元宇宙時代來臨催化下，相信將帶給藝術更多虛實整合的發展空間。