衛生紙漲聲響起 楓康「抗漲惠民」不漲反降價1成

因應全球原物料成本飆漲，衛生紙大廠永豐餘宣布旗下各品牌衛生紙，將在2月下旬調漲，平均漲幅逾8%。在這波漲聲中，楓康超市逆勢操作，祭出「抗漲惠民」策略，無論實體店鋪或「楓康行動GO」APP線上訂購，全面降價約一成，其中唯潔雅抽取式衛生紙做特賣，一串十包售價74元，宣稱全國最低價，有需要民眾可以搶在漲價前入手。

我是廣告 請繼續往下閱讀

楓康超市表示，在各通路紛紛上調衛生紙售價、降低通路促銷時，楓康堅持「惠民」策略，不僅要「凍漲」，還要「反向降價」來抗漲，幾乎全門市各種品牌衛生紙均調降售價約10%，優惠期限至3月11日，希望能為穩定物價盡一份力，與市面百業喊漲情況，形成強烈對比。

楓康此次祭出逆勢降價策略，涵括品牌很多，包括舒潔系列多達12支品項都參與這波優惠活動。此外，宣稱「全國最低價」的唯潔雅抽衛，一串十包售價僅要74元，一推出就成為搶購目標，員工都來不及補貨。