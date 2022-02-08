鄭元暢揭劉嘉玲真面目　酒量拚輸「沒看過她喝醉」

鄭元暢今（8日）出席《半生緣》開播記者會，他拍這部戲一圓與偶像劉嘉玲合作的夢，他說劉嘉玲有能力讓方圓十公尺的人，都感覺到她的溫暖，私底下劉嘉玲的細心更讓他留下完美的印象，「有一次飯局我帶了紅酒過去，嘉玲姊特別記下我帶去的紅酒品種跟產地，下一次聚會時，嘉玲姊就默默地拿出相同品種跟產地的紅酒出來，真的非常貼心。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-08 19:27:47｜2022-02-08 19:35:47
鄭元暢說劉嘉玲跟蔣欣酒量都比他好：「因為我沒看過她們喝醉過，代表我比她們先醉。」更希望未來有機會能夠邀請兩人上他的YouTube節目《不專業廚房》，他笑稱：「沒有腳本，想喝醉就喝醉。」
鄭元暢版的「沈世鈞」多了叛逆的元素，對於家人的安排都勇敢抗爭。他吐露自己做過最叛逆的事：「進入演藝圈當演員應該是我目前做過最叛逆的事情，因為當初父母對我的期待沒有這一個選項，但我還是毅然決然地踏進了演藝圈。」劇中鄭元暢除了叛逆，更是個勇敢追愛的癡情男子，對蔣欣飾演的「顧曼楨」一見鍾情，而他也分享自己對感情的態度，「不管一見鍾情還是日久生情，兩種都有可能發生在我身上，只有小朋友才做選擇，我兩者都要。」
鄭元暢也談到《半生緣》是一部很虐心的作品，其中最讓他難忘的是有一場跟蔣欣因受陷害而入獄的戲：「兩人明明都還活著，我們卻要從此天涯兩人，那種痛我覺得跟死別沒什麼兩樣。」悲痛程度讓導演喊卡了之後，追加一場吻戲。《半生緣》每周一至周五晚間8至10點在中天娛樂台播出。