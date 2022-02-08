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就讓東道主贏獎牌？中國競速滑冰奪牌惹議　韓媒跳針狂罵

▲中國選手在男子1000公尺競速滑冰項目中取得「金包銀」成績。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國選手在男子1000公尺競速滑冰項目中取得「金包銀」成績。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-02-08 19:30:46

北京奧運揭開帷幕，各個賽事如火如荼進行當中，不過在男子1000公尺競速滑冰項目卻是爭議不斷。在該項目中不斷出現選手遭判失格的狀況，先是在準決賽中，韓國選手黃大憲及李俊瑞分別拿下第1、2名，但雙雙被判犯規失格。在決賽中，匈牙利選手劉少林本來都要把金牌抱回家，卻也遭判失格，最後由中國選手替補金牌。不過競速滑冰是韓國傳統強項，這樣的結果讓韓國全國上下怒火中燒，不僅大韓體育會（韓國國家奧林匹克體育會）出面為自家選手抱不平，網路上也掀起了一片批評中國的聲浪，韓國《首爾新聞》甚至還出現了「跳針新聞」，整篇內容都只有重複10次的「就讓東道主中國拿走全部獎勵吧」一句話。

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中國選手7日在男子競速滑冰1000公尺項目「金包銀」，但是過程卻是爭議連連。韓國選手黃大憲及李俊瑞在小組賽分別獲得第1、2名，但裁判看完重播後，判定兩人在變更賽道的過程中犯規，雙雙被判失格。

而在決賽中，比賽結束之前，匈牙利華裔選手劉少林在終點前與中國選手任子威發生推擠，先過終點的劉少林跌倒在地，但卻被判決犯規吞下黃牌，讓任子威遞補金牌，更是中國在冬奧該項目的歷史首金。遞補黃大憲進入決賽的中國選手李文龍拿下銀牌，讓中國在該項目拿下「金包銀」的「佳績」。

中國「戲劇性」奪金過程，再加上中國少數民族朝鮮族在開幕式中穿着韓服傳遞五星旗，引爆韓國網友怒火，推特上「中國兔崽子」也成為熱搜。

《首爾新聞》網站上更出現一篇標題為「就讓東道主中國拿走全部獎牌吧，就讓東道主中國拿走全部獎牌吧」的新聞，全篇文章也只有10句「就讓東道主中國拿走全部獎牌吧，就讓東道主中國拿走全部獎牌吧」，還有網友發現，這篇還是「藏頭文」，從左邊第一字由上往下，剛好也是「就讓東道主中國拿走全部獎牌吧」。目前該新聞已經下架，尚無法得知是刻意為之還是誤發，抑或是遭到駭客入侵。

▲在《首爾新聞》網站出現一篇標題「就讓東道主中國拿走全部獎牌吧，就讓東道主中國拿走全部獎牌吧」的新聞。（圖／翻攝自推特）
▲在《首爾新聞》網站出現一篇標題「就讓東道主中國拿走全部獎牌吧，就讓東道主中國拿走全部獎牌吧」的新聞。（圖／翻攝自推特）
在賽後，韓國代表團向短道速滑裁判委員會委員長提出強烈抗議，並致函國際滑冰聯盟（ISU）和國際奧委會（IOC），對不公判罰提出抗議。但根據ISU官網聲明，表示已經駁回了韓國隊以及匈牙利隊對劉少林被判罰的申訴。

曾在2019年維也納世錦賽5000公尺男子接力奪金的美國競速滑冰退役選手貝福德（Ryan Bedford）在推特上PO出任子威最後奪金過程，痛批「我很確定ISU和中國達成了某種協議。」

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