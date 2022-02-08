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威力彩飆11.5億！「6手相」偏財旺翻天　人生注定中大獎

▲威力彩連續31期槓龜，下期頭獎金額上看11.5億元。對此，命理專家塔羅牌艾菲爾老師分享「6種手相」偏財運旺翻天，買彩券都能中獎！（示意圖／NOWnews資料照）
▲威力彩連續31期槓龜，下期頭獎金額上看11.5億元。對此，命理專家塔羅牌艾菲爾老師分享「6種手相」偏財運旺翻天，買彩券都能中獎！（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-02-08 22:45:21

威力彩連續31期槓龜，根據派彩結果，預估下期頭獎金額將上看11.5億元，不少民眾都想試試手氣，期盼實現中獎秒退休的人生夢想。對此，命理專家塔羅牌艾菲爾老師，就分享「6種手相」偏財運旺翻天，這輩子注定賺大錢。

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艾菲爾老師表示，當偏財運旺時，擋也擋不住，就算走在路上也能撿到錢丶買彩票也能中大獎，甚至隨意買支順眼的股票也能大漲。而一個人的偏財運，其實可從手相看出，若有以下6種手相，代表你偏財運強，這輩子注定賺大錢。

▲明（3）日威力彩頭獎上看8億，對此，小孟老師就表示4星座、生肖偏財運超旺，有望中大獎。（圖／NOWnews資料照）
▲艾菲爾老師公布6種手相偏財運旺，買彩券能中大獎！（示意圖／NOWnews資料照）
1、斷掌
女人手握斷掌，代表著財庫豐厚、大權在握，自己有賺大錢的能力。擅長思考與實踐，不必靠別人，自己就能有一片天。斷掌的女人雖然容易晚婚，但不會為情所困，注定能找到一個適合自己的對象。

2、智慧線末端分岔上升
智慧線尾端有分岔並且向上延伸，表示你對錢很敏銳，很有自己的一套理財規劃的妙方。你也很有機會成為一名厲害的投資客，對鑽研股票、投資方面很有自己的看法，常壓對寶。

3、手掌中出現直覺線
手掌中出現直覺線，顧名思義你的直覺跟第六感非常強，你也很容易夢到預知夢，常常一語成讖，連你自己也會覺得不可思議。你還常常能在牌桌上贏錢、買彩票也大獎小獎不斷，還特別容易撿到錢喔。

4、財富紋
在大拇指的第二節，有一些橫向或縱向的紋路，稱之為「財富紋」。紋路不分橫縱，紋路越多表示財富累積的越多。無論是正財還是偏財都能有不錯的表現。如果「財富紋」呈現方格或菱格狀更佳，表示命中有致富潛力。

5、獲利紋、私利紋
如果在食指第一節上有兩條或三條以上橫向紋路，代表你具有絕佳的投資理財能力，能從偏財中獲得財富，就連打麻將都能常贏錢。在食指第三節上有較深的格子紋路，代表你的財運旺盛，能不費吹灰之力，輕鬆獲得財富。記得有空去買張彩券喔。

6、錢財紋
在靠近無名指和小指的下面，如果有很細細的斜線，這就是所謂的『錢財紋』。只有一條偏財運不旺，財運紋越多丶越清晰，代表偏財運比較旺，生活中有錢花用，能財源不斷，屬於從不缺錢花的手相。（編輯：陳雅雲）


【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法僅供參考，勿過度迷信。
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