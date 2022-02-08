天宇布袋戲創辦人黃文耀過世　享壽67歲

布袋戲大師黃俊雄的兒子黃文耀驚傳2月6日過世，享壽67歲，其一手打造的天宇布袋戲今晚在劇團臉書貼出訃聞，證實此一消息，令戲迷相當不捨。黃文耀的兄長黃強華、雙胞胎兄弟黃文擇，正是創造素還真的霹靂布袋戲創辦者，黃氏一族撐起台灣半世紀的布袋戲。





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天宇布袋戲的聲勢雖不如霹靂布袋戲響亮和長久，但該系列的主角之一兩卷書也有不少死忠的粉絲，其人物塑造和特性和素還真有異曲同工之妙，黃文耀起步雖較黃強華、黃文擇晚，但天宇從1991年至2014年，一度和霹靂布袋戲分庭抗禮23年之久。





▲天宇布袋戲主角兩卷書，一度和霹靂布袋戲的素還真齊名。（翻攝天宇不滅臉書）

「天宇不滅」劇團今晚在臉書貼出訃聞，黃文耀的告別式將於2月13日在雲林縣虎尾鎮惠來里201號舉行，訂當天下一點半開放戲迷公祭，送天宇大家長最後一程。黃文耀是黃俊雄的第三子，和黃文澤是雙胞胎，但早年即過繼給大伯黃俊卿。





▲天宇系列布袋戲擁有大批粉絲。（翻攝天宇不滅臉書）

其實黃文耀、黃文澤和黃強華三兄弟早年曾合組樂團「衝浪」，受挫後才回黃俊雄的布袋戲事業體系，黃強華和黃文澤先投入布袋戲後，黃文耀之後也跟隨兄長腳步打拼。 1991年黃文耀自創天宇布袋戲品牌，1999年從三立電視台獨立出來，黃文耀和有八音才子之稱的黃文澤一樣，口白功力超強，而且男女老幼角色都能配音，成為台灣布袋戲的一頁傳奇。據了解，淡出布袋戲劇團已有10年之久的黃文耀，去年身體狀況不佳，曾兩度住院急救，本月6日不幸過世。













