情人節送巧克力很老派？網友戰翻：「這款」最有戀愛感覺
下周一2月14日是西洋情人節，巧克力依舊是最能傳達心意的禮物之一，尤其對老夫老妻來說，或許已經不會刻意買禮物送給對方，但還是會送上巧克力增添儀式感。十幾年前紅透半邊天的金莎，在當時若是收到「金莎花」更是躍升巧克力富翁。如今進口巧克力選擇琳瑯滿目，送金莎是否已經過時又老派？網友可不這麼認為，根據Social Lab社群實驗室追蹤近1年來的巧克力網路聲量表現，發現最受到網友熱烈討論的5大巧克力品牌中，聲勢最高的還是金莎，還有網友透露偶爾會想買，因為吃起來是「那些年戀愛的滋味」。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-10 07:30:00
觀察網友熱議的情人節巧克力話題，以最經典的金莎（Ferrero Rocher）及GODIVA最受網友關注，兩大品牌的網路聲量難分難捨，遙遙領先其他品牌。其中金莎巧克力小幅勝出，是許多民眾年輕時度過情人節的重要回憶，就有網友表示：「金莎大概是我們這一輩人的浪漫代表零食之一」、「偶爾會去7-11買一條金莎，回味當時的初戀滋味」，講到情人節還是會先想起收到或送出金莎的經驗。而著名的高級巧克力品牌GODIVA，每每推出情人節禮盒都受到消費者熱烈討論，不少網友大推：「GODIVA真的百吃不膩」、「好愛吃GODIVA」。
同為日本巧克力品牌的meiji及ROYCE'也都榜上有名，meiji因近期推出造型收納盒巧克力，廣受網友討論，可愛的外型引來不少話題熱度：「meiji每年都會出特別版，盒子可愛又實用」、「剛一看到就跑去買了，超可愛」；而ROYCE'的生巧克力則是受到網友好評，除了會推出特別的口味之外，不會太過甜膩的滋味也讓粉絲大讚：「ROYCE'一次可以吃一盒」、「我超愛ROYCE'的生巧克力」。
巧克力口味創意多變，即使新口味屢屢創新，經典搭配草莓口味仍是眾人首選，主要是西洋情人節剛好遇上草莓產季，不少品牌都會在此時推出草莓系列巧克力，搭上情人節商機搶佔市場，就有網友提到：「大大的一顆草莓沾上一層黑巧克力，是GODIVA的招牌貨，在情人節時更搶手」。
常見的「咖啡」及「焦糖」也是不少人青睞的口味，茶味的「抹茶」及「紅茶」也有大人氣，苦甜的巧克力帶著茶香，讓許多茶控直呼「抹茶的巧克力我都想吃」、「紅茶巧克力超級美味」。