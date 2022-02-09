NOW早報／板橋一家4人染疫！足跡橫跨雙北　多次搭板南線

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，這起家庭群聚，年齡最小的案19346是最早開始有症狀，他在2/5開始喉嚨痛、流鼻水，隔天相當有警覺性立刻用家用快篩，同時該工作單位也有要求，要有快篩的檢驗證明，因此他檢驗後陽性，CT值20.4，而他的姊姊案19355是無症狀確診，CT值28.9。
新北市政府衛生局表示，在獲報案19346後，衛生局接獲通報立刻展開疫調，匡列三名同住家人隔離採檢，2/8三人PCR結果均為陽性，父親（案19353）Ct值19.6、母親（案19354）Ct值25.6、姐姐（案19355）Ct值28.9，三名家人均無症狀，收治專責病房治療。
目前初步匡列個案接觸者共25人、18人居家隔離，除3名家人陽性外，11人陰性，11人檢驗中；由於個案與父親及姊姊3人工作地及足跡涉及他縣市，目前均已經通知進行疫調匡列採檢及清消等防疫作為，感染源目前仍須進一步擴大調查釐清。
今日天氣／北東濕冷有雨！中南部恢復多雲到晴 注意溫差大
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（9）日受到東北季風持續影響，以及華南水氣移入，北部、東半部地區整日仍有降雨情形，中南部地區則恢復多雲到晴的天氣。
溫度方面，今日夜晚清晨低溫，台南以北及宜蘭地區約落在14、15度，高屏及花東地區為16至18度，白天高溫則略為回升，北部地區約為17至19度，整日感受較為濕冷，中部地區、台南地區及東半部地區則為21至24度，另外高屏地區可達25至27度。
勤業眾信員工染疫！要求全體員工篩檢 南山廣場全面清消
昨（8）日全台新增26例確診，其中包含新北市板橋區的一家4口，小女兒在台北市信義區的勤業眾信聯合會計師事務所上班，勤業眾信中午緊急宣布讓員工居家辦公，昨晚也擴大要求大台北所全體員工檢測，南山廣場商辦大樓也在晚間6點全面清消。
勤業眾信聯合會計師事務所表示，由於確診員工曾因業務需求於2月5日、2月6日以及2月7日返回台北所辦公室，與組內員工短暫接觸，勤業眾信台北所辦公室昨日已要求全體員工返家工作。
勤業眾信指出，晚間開會討論後，將擴大台北所全體員工檢測，要求員工至7大院區進行PCR檢測或全額補助員工進行快篩試劑檢測，2月14日返工前PCR或快篩檢測屬陰性才得以進入事務所或外勤。
汪小菲死不認新歡！連張蘭都幫聲援 指纏嫩妹光速打臉
汪小菲與大S（徐熙媛）去年11底宣布離婚，才恢單不到1個月就被拍到帶25歲的新歡張穎穎回家，但他始終不認，就連媽媽張蘭從頭到尾都刻意幫腔，而在昨（8）日稍早汪小菲終於被拍到醉酒後與張穎穎十指緊扣，「醉證確鑿」打臉先前不斷否認新戀情的說法。
汪小菲自從與大S離婚後，感情狀況備受關注，離婚後不到1個月就被爆出有新歡，對象是年僅25歲的張穎穎，因此遭影射婚內出軌，甚至有對話截圖被爆出，仍不願意承認有新戀情。不過張穎穎仍時常被拍到進汪小菲北京住處，日前汪小菲與媽媽張蘭前往海南島過春節，都被眼尖的網友揪出緋聞女友張穎穎也「剛好」在三亞，這讓張蘭忍無可忍，拍影片替汪小菲背書「我跟兒子做人做事不會那麼齷齪」，完全避答兒子是否有新歡，看起來對兒子的新戀情非常保護。
沒想到才過了幾天，汪小菲就被大陸媒體拍到與張穎穎一前一後進入酒店，晚上與朋友們吃完後，他因為喝醉了腳步不穩，走幾步就靠近身旁的張穎穎還與女方十指緊扣，張穎穎則是趕緊甩開汪小菲的手摟住身旁閨密，想要掩飾兩人關係，瞬間打臉了先前否認新戀情的說法。
T1／41歲還能打！張智峰加盟雲豹
桃園雲豹職業籃球隊重量級補強，昨（8）日正式宣布簽下張智峰，期盼他能以豐富經驗來協助隊上年輕球員，他將穿上13號球衣在場上奮戰，總經理蘇翊傑說：「球隊目前最缺少的就是老大哥角色，從以前就很欣賞他自律態度，峰哥一定能將經驗傳承給年輕球員，並為球隊在下半季帶來新氣象。」
桃園雲豹原本預計在本週五(11日)就要召開張智峰的加盟記者會，雖然消息提前曝光，但既定計畫不變，將在週五為他舉行隆重加盟儀式。
張智峰現年41歲，主打得分後衛的他，在場上擁有「拼命三郎」、「馴獸師」稱號，過去在SBL生涯15年全部效力達欣工程，不但是SBL單場投進最多三分球紀錄保持人，更是史上第4位達到3000分得分的球員，並在2008-2009年球季拿下年度、總冠軍賽雙料MVP，戰績相當輝煌。
2018年張智峰選擇退休，轉任達欣助理教練，隔年接手中原大學籃球隊教練職務，如今選擇T1桃園雲豹作為復出戰場，張智峰表示，因為本身就很熱愛籃球，所以聽到翊傑找他時有驚訝到，也相當開心。
張智峰談到復出原因時，笑說：「有一部份是為了家人，雖然小孩還看不懂籃球，但希望給他們，甚至是更多年輕人帶來正面能量，現在職籃圈內有許多年輕球員，身材、體能條件都不錯，只不過缺乏經驗與觀念，現在加入眾多年輕球員的雲豹後，期望能將更多球場上的觀念帶給更多人。」
張智峰自我要求相當高，體能也維持得相當好，並且早在農曆年前就恢復訓練，蘇翊傑很看好他的加入，他說：「他從以前到現在的態度都沒變，永遠都是最早到球場，且到球隊報到後，讓團隊的氛圍變得更好，希望盡快能將技術、經驗傳承給陣中年輕的球員們。
威力彩飆11.5億！「6手相」偏財旺翻天 人生注定中大獎
威力彩連續31期槓龜，根據派彩結果，預估下期頭獎金額將上看11.5億元，不少民眾都想試試手氣，期盼實現中獎秒退休的人生夢想。對此，命理專家塔羅牌艾菲爾老師，就分享「6種手相」偏財運旺翻天，這輩子注定賺大錢。
艾菲爾老師表示，當偏財運旺時，擋也擋不住，就算走在路上也能撿到錢丶買彩票也能中大獎，甚至隨意買支順眼的股票也能大漲。而一個人的偏財運，其實可從手相看出，若有以下6種手相，代表你偏財運強，這輩子注定賺大錢。
1、斷掌
女人手握斷掌，代表著財庫豐厚、大權在握，自己有賺大錢的能力。擅長思考與實踐，不必靠別人，自己就能有一片天。斷掌的女人雖然容易晚婚，但不會為情所困，注定能找到一個適合自己的對象。
2、智慧線末端分岔上升
智慧線尾端有分岔並且向上延伸，表示你對錢很敏銳，很有自己的一套理財規劃的妙方。你也很有機會成為一名厲害的投資客，對鑽研股票、投資方面很有自己的看法，常壓對寶。
3、手掌中出現直覺線
手掌中出現直覺線，顧名思義你的直覺跟第六感非常強，你也很容易夢到預知夢，常常一語成讖，連你自己也會覺得不可思議。你還常常能在牌桌上贏錢、買彩票也大獎小獎不斷，還特別容易撿到錢喔。
4、財富紋
在大拇指的第二節，有一些橫向或縱向的紋路，稱之為「財富紋」。紋路不分橫縱，紋路越多表示財富累積的越多。無論是正財還是偏財都能有不錯的表現。如果「財富紋」呈現方格或菱格狀更佳，表示命中有致富潛力。
5、獲利紋、私利紋
如果在食指第一節上有兩條或三條以上橫向紋路，代表你具有絕佳的投資理財能力，能從偏財中獲得財富，就連打麻將都能常贏錢。在食指第三節上有較深的格子紋路，代表你的財運旺盛，能不費吹灰之力，輕鬆獲得財富。記得有空去買張彩券喔。
6、錢財紋
在靠近無名指和小指的下面，如果有很細細的斜線，這就是所謂的『錢財紋』。只有一條偏財運不旺，財運紋越多丶越清晰，代表偏財運比較旺，生活中有錢花用，能財源不斷，屬於從不缺錢花的手相。（編輯：賴禹妡）
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