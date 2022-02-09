外籍漁工離鄉到異地打拼　勞權之外「精神支持」也很重要

《四方報》報導，我國共有約3萬名外籍漁工，為繁榮的漁業經濟付出顯著貢獻。這群來自東南亞的外籍漁工們，背負家中經濟重擔來到台灣工作，忍受與家人分離的痛苦，不外乎就是為了家人、為了下一代能有更好的生活。長期關注外籍漁工的新事社會服務中心漁工組專員李正新向《四方報》表示，在看見漁工作為「勞工」的身份同時，也要看見漁工們作為「人」之其他面向的需求，在倡議勞權之餘也應關注其精神及心靈層面之充實，透過「以人為本」的精神去看待這群來自異鄉的遊子，才能更全面的支持漁工的需求。
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一名在漁港附近工作的印尼移工阿里就向記者表示，自己與擔任機構看護的妻子同在台灣工作，儘管同在北部，然而兩人因休假時間兜不攏，一個月只能見面一次。而在偏僻的港口工作的他，附近除了自己以外沒有其他移工或同鄉，每天除了和雇主互動外，幾乎沒有什麼社交生活，只有一隻流浪狗為伴。有趣的是，在伊斯蘭信仰中，狗被視為是不潔的動物，記者在採訪阿里時，也觀察到阿里幾乎都會避開用手觸摸流浪狗，但狗狗還是經常圍繞在阿里身邊打轉，阿里也會悉心餵牠飼料，不難看出彼此之間的依賴和感情。可以看到，在特殊的時空環境下，文化之間的碰撞與信仰的妥協難以避免。
而在這樣孤獨的一人生活中，信仰的支持也變得更加重要，阿里表示，閱讀可蘭經、進行朝拜成為他每天生活中重要的儀式。無聊的時候，阿里也會自己在港邊擺上桌椅，飽覽海景享受一個人的浪漫晚餐，亦或是透過TikTok直播，為單調的生活增添儀式感與趣味性。李正新說，很多移工在台灣都很喜歡用抖音直播，其實主因源於缺乏社交生活、或是在封閉工作場域中，與外界隔絕的孤獨感，讓他們渴望「被看見」，於是透過直播滿足缺少的人際互動。
李正新分享道，有漁工曾經向他表示，他們孤身一人來到異鄉，心情難免會煩躁，他們是有信仰的人，不論是伊斯蘭教或基督教，但是在港邊缺乏祈禱空間、難以透過信仰來排解心情的苦悶，常常只能借酒紓壓。為了改善這些問題，包括新事社會服務中心在內的民間團體積極要求漁業署增設祈禱室、完善港邊休閒空間，也有慢慢看到改變。為了排解漁工的苦悶，李正新也會頻繁到港邊跟他們聊天，暢談台灣和母國的時事，關心他們家裡的情況，光是這樣聊天，就能讓漁工感到相當開心。
李正新也表示，我們常常只在乎漁工們的勞權問題，但實際去接觸他們以後，會認識到他們在生命中的其他角色，了解到他們不只是漁工而已，而是為人父親，為了讓孩子受更好的教育和生活，才遠漂來台工作。在理解到這點後，新事就想辦法支持漁工在生命中的多重角色，比如募集小朋友的玩具送給他們，或是舉辦「視訊繪本朗誦」的活動，看見漁工與孩子互動時臉上流露出的幸福感，以及每個父親談到自己小孩時那種驕傲的神情，是所有父親、不論國籍和身份背景都能感同身受的，也讓社工們覺得相當感動。他說：「除了在勞權和法規這塊努力外，還要能夠『以人為本』去看待漁工完整的生命，而不僅僅把他們當作勞工看待」。