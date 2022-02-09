外籍漁工離鄉到異地打拼　勞權之外「精神支持」也很重要

《四方報》報導，我國共有約3萬名外籍漁工，為繁榮的漁業經濟付出顯著貢獻。這群來自東南亞的外籍漁工們，背負家中經濟重擔來到台灣工作，忍受與家人分離的痛苦，不外乎就是為了家人、為了下一代能有更好的生活。長期關注外籍漁工的新事社會服務中心漁工組專員李正新向《四方報》表示，在看見漁工作為「勞工」的身份同時，也要看見漁工們作為「人」之其他面向的需求，在倡議勞權之餘也應關注其精神及心靈層面之充實，透過「以人為本」的精神去看待這群來自異鄉的遊子，才能更全面的支持漁工的需求。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲外籍漁工除了勞權以外，精神支持也相當重要。（移工阿里。圖／記者葉正勳攝影）

▲外籍漁工除了勞權以外，精神支持也相當重要。（移工阿里。圖／記者葉正勳攝影）