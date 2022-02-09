NBA／大交易！國王送走1控1射1內線 交易來溜馬明星中鋒
印第安那溜馬和沙加緬度國王兩支不上不下的球隊決定進行交易，根據知名《ESPN》記者Adrian Wojnarowski報導，溜馬送走了明星中鋒Domantas Sabonis，再加上Jeremy Lamb、Justin Holiday和1個2027年次輪選秀權，從國王那得到Buddy Heild、Tyrese Haliburton和Tristan Thompson。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-09 08:46:23
本季25歲的Sabonis場均能夠得到18.9分12.1籃板5助攻，他一直以來都是聯盟全能內線的代表，不過在溜馬換帥之後，他因為在防守端的問題，失去了完全核心的地位。
印城已決定推倒重建，Sabonis在本賽季之初就曾捲入交易傳聞，如今也真的被送走，宣告球隊進入到下一個階段。在他效力於溜馬的期間，完成單季50場單場數據上雙(2019-20賽季)和9場「大三元」(2020-21賽季)，皆為隊史紀錄。
國王方面，除了送走主力射手Heild，也把很被重視的年輕的控衛Haliburton給一併打包，後者曾被視為有可能成為球隊主控的人選，如今他一走也代表國王很可能確立了以De'Aaron Fox為核心的選擇。