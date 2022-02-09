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演而優則導！明金成曾戀上2女星　兒女還沒滿月就沒爸爸

▲明金城迎接龍鳳胎姊弟不到1個月就撒手人寰。（圖／明金城臉書）
▲明金城迎接龍鳳胎姊弟不到1個月就撒手人寰。（圖／明金城臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-02-09 09:46:03｜2022-02-09 10:09:31

51歲明金成出道20年，科班出身的他從演員做起，參演過《懷玉公主》、《麻辣鮮師》、《我的秘密花園》等電視劇，後來演而優則導，作品有《男丁格爾》、《戀愛女王》、《18禁不禁》等偶像劇，由於大名常被誤看成金城武，他也以此為哏開節目、拍電影，幽默天性展露無疑。

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明金成近年仍參與戲劇客串，如在《最佳利益》演安心亞前夫，電視劇遺作則是2020年的《墜愛》，這次和安心亞演父女。由於名字常與巨星金城武混淆，成為網路哏，明金成索性和謝祖武一起開了談話節目《我愛金城武》，以及自編自導自演電影《金城武以及林志穎搞笑傳》。

▲《墜愛》是明金成（右二）戲劇遺作。（圖／歐銻銻娛樂提供）
▲《墜愛》是明金成（右二）戲劇遺作。（圖／歐銻銻娛樂提供）
2005年，明金成執導《雙璧傳說》與劇中演員郭婷婷（現為郭渟渟）熱戀，分手後與歌手A-Lin姊姊黃莉交往，半年便論及婚嫁，當時明金成罹患憂鬱症，為了不想讓女友照顧、耽誤對方青春，明金成提出分手，戀情僅維持兩年，兩人分開後仍維持好友關係。

直到2017年5月，明金成宣布與小6歲圈外女友林沛締（Patty）登記結婚，老婆還主動要求冠夫姓為「明林沛締」，明金成笑說此舉嚇到戶政事務人員，因為「台灣已經10年沒人這樣做了！只有人把夫姓拿掉，而且會辦的人都退休了，只有1個人會，幸好那人那天有上班」！ 

▲明金成和老婆林沛締結婚4年多，剛迎來一對龍鳳胎。（圖／明金成臉書）
▲明金成和老婆林沛締結婚4年多，剛迎來一對龍鳳胎。（圖／明金成臉書）
▲龍鳳胎在老婆生日當天報到，沒想到，姊弟還沒滿月，明金成就猝逝。（圖／明金成臉書）
▲龍鳳胎在老婆生日當天報到，沒想到，姊弟倆還沒滿月，明金成就猝逝。（圖／明金成臉書）
明金成老婆結婚後辭掉工作，專心做試管嬰兒，林沛締終於在去年成功懷孕，還是龍鳳胎，今年1月底女方剖腹順利產下兒女，初為人父的明金成開心在臉書報喜，「原本是安排過年足月才要迎接兩位，這兩隻整個迫不及待，一定要跟媽媽同天生日的貼心雙寶真的太可愛！」怎料，還沒等到孩子滿月，明金成就先離開，令人感嘆造化弄人。（編輯：楊穎軒）

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