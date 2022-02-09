輝瑞估2022年營收創新高　新冠疫苗、藥物貢獻逾半

MoneyDJ新聞 2022-02-09 09:06:59 記者 李彥瑾 報導
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美國藥廠輝瑞(Pfizer)於週二(8日)美股盤前公佈2021年第四季財報，表現喜憂參半，獲利擊敗華爾街預期，但營收未能達標，引發當天股價挫跌逾2%。不過，輝瑞看好2022年COVID-19疫苗及藥物銷售強勁，全年營收可望創新高。
根據輝瑞公佈的財報資料，2021年第四季，COVID-19疫苗銷售額貢獻125億美元，帶動營收年增105%至238.4億美元，但仍低於Refinitiv共識預期的241.2億美元；調整後稀釋每股盈餘(Adjusted Diluted EPS)為1.08美元，較去年同期的0.43美元大增152%，並優於分析師預期的0.87美元。
展望2022年，輝瑞預測，全年調整後稀釋每股盈餘可達6.35美元至6.55美元，全年營收上看980億美元至1,020億美元，有望創下歷史新高，其中包括COVID-19疫苗銷售額320億美元，以及COVID-19口服藥PAXLOVID銷售額220億美元，貢獻逾半業績。
根據Refinitiv的數據，分析師平均預測，2022年輝瑞疫苗COVID-19疫苗銷售額為337.9億美元。
2021年12月，美國食品暨藥物管理局(FDA)核准輝瑞COVID-19口服藥「PAXLOVID」緊急授權，第四季貢獻銷售額達7,600萬美元。輝瑞正在與全球100多個國家洽談供應PAXLOVID，2022年可提供超過1.2億個完整療程。
財報公佈後，週二輝瑞股價走跌2.84%、收51.70美元。Evercore ISI分析師Umer Raffat研判，原因是投資人對輝瑞2022年每股盈餘預期感到失望。
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資料來源-MoneyDJ理財網