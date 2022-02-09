病毒攻入皇室！三笠宮「瑤子女王」確診　成皇族首例

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據了解，瑤子女王沒有發燒，除了喉嚨痛以外沒有其他症狀。
由於瑤子女王自己一個人住，目前尚不清楚感染途徑為何。報導指出，姊姊彬子女王兩天前才與瑤子女王見面，目前沒有發燒等症狀，為了預防萬一，仍進行了進一步檢測。《朝日新聞》報導，姚子女王於今年1月底前往皇居參加宮中祭祀，但宮內廳認為出席同場活動的德仁天皇和其他皇室成員，沒有感染的可能性。
因瑤子女王是日本皇室成員感染首例，宮內廳也將向專家尋求意見，徹底進行防疫對策。雖然宮內廳並未透露皇室成員疫苗接種情況，但根據相關人士透露，目前明仁上皇夫婦以及三笠宮妃百合子（瑤子女王的祖母）除外的高齡皇室成員已經於本月初接種第3劑疫苗。
38歲的姚子女王為寬仁親王與信子妃的次女，為大正天皇的曾孫女兒而受封女王。目前擔任東京社會福利公司（Yuai Jujikai）負責人以及非營利組織「通用聲音設計協會」（Japan Universal Sound Design Association）榮譽會長，該組織為專門幫助聽力受損患者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。