一早得知明金成猝逝 賀軍翔震驚後淚崩：好哥哥一路好走
51歲知名導演、演員明金成，昨（8日）深夜在月子中心因心肌梗塞猝逝，享年51歲，身後留下小6歲老婆及一對小姊弟龍鳳，他才為人父19天就撒手人寰，令親友難以接受。賀軍翔哀慟發文：「好哥哥，好導演，一路好走！」
娛樂中心／綜合報導
2022-02-09 11:06:54｜2022-02-09 11:18:08
賀軍翔2014年和柯佳嬿演出明金成執導的偶像劇《勇敢說出我愛你》，今一早9點多，賀軍翔在臉書發文，「天哪！一覺醒來...拍攝（勇敢說出我愛你）時認識的好哥哥，好導演，明導，一路好走！RIP！」配上雙手合十及淚崩符號，震驚又難過。
黃小柔與明金成事多年好友，2019年明金成補辦婚宴，她還當婚禮顧問，據《自由時報》報導，經紀人表示，黃小柔夫妻聽聞噩耗，情緒極度悲傷，透露明金成因為天氣驟降，加上奔波操勞，突然感到心臟不適，緊急送醫仍救不回，由於明金成家人都在美國，黃小柔和老公王睿與其他友人一起協助後事。
本土劇女星宣宣（陳伶宣）在臉書寫下：「一早的新聞讓人震驚，這麼年輕、人又好的導演明金城哥哥，離開大家了...本來還在準備約年後來聚會，想不到來不及赴約了...」感嘆無法預知無常與明天那個先到，呼籲把握人生，「雖然我年紀才奔四中，但早早已規劃好之後的事，便能走得從容不匆忙。R.I.P 永懷心中。」（編輯：楊穎軒）