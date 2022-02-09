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NBA／被打出2:28攻勢！籃網苦吞9連敗　已跌到東區第8

▲Kevin Durant, James Harden在今天的比賽中缺陣。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant, James Harden在今天的比賽中缺陣。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-09 11:36:15

布魯克林籃網近期陷入連敗低潮，今日他們出戰波士頓塞爾提克，「三巨頭」皆未出賽，因此先發陣容毫無競爭力，首節被對手打出28:2的攻擊波，半場打完已落後達26分，終場也以91:126輸球。

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籃網本季和湖人並列為調整先發陣容次數最多的球隊，Kyrie Irving因為疫苗問題只能打客場，James Harden和Kevin Durant近期又因傷缺陣，也讓球隊攻防兩端頓失節奏。

籃網這一場派出Blake Griffin、Bruce Brown、Patty Mills、DeAndre' Bembry、Kessler Edwards等人先發，但他們打得毫無競爭力，被對手轟出一波28:2的高潮，總教練Steve Nash見狀，也直接「5上5下」進行陣容調整，但並未收到太好的效果。

首節比賽籃網總共只得到16分，半場打完以43:69落後，完全沒有競爭力。目前球隊已經遭遇到了8連敗，如果今天再次輸球，那麼球隊將遭遇9連敗。

而進入到下半場之後，籃網雖然稍有反彈，但並沒辦法威脅到波士頓的領先地位，最終以35分之差，屈辱的吞下敗仗，整個二月份都還沒贏球過，已經落入到東區第8。

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