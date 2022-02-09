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PLG／震撼彈！釋出塔克　鋼鐵人簽前NBA選秀狀元Bennett

▲NBA選秀狀元Anthony Bennett加盟高雄鋼鐵人。（圖／鋼鐵人提供）
▲NBA選秀狀元Anthony Bennett加盟高雄鋼鐵人。（圖／鋼鐵人提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-09 12:03:47

為強化高雄鋼鐵人球隊的即戰力，爭取戰績繼續向上提升，同時也讓台灣球迷能欣賞到世界級的頂尖籃球身手，球團特地邀請美國NBA職籃2013年選秀狀元安東尼・班奈特（Anthony Bennett，以下稱AB）加盟，這也是第一位在亞洲職業籃壇登場的NBA狀元郎。

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AB目前已經由美國飛抵台灣並住進防疫旅館，先按政府規定進行兩周隔離加上一周的自主管理後，將立即加入球隊訓練同時和隊友融合默契，預計最快在三月份的賽事中，球迷就有機會一睹AB打球的風采。

AB擁有優異的個人進攻能力，內外線兼俱，彈性和爆發力極強，腳步移動相當快和得分效率高等優點，鋼鐵人球團希望在AB加入之後，特別是在P. League+第四節只能有一名洋將登場的規則下，AB能夠與隊友密切配合並發揮個人強力單打，為鋼鐵人爭取更多的勝績。

加拿大籍的AB今年28歲，身高203公分，體重111公斤，職司大前鋒，出身美國籃球名校內華達大學拉斯維加斯分校（UNLV）。2013年AB被克里夫蘭騎士隊以首輪第一順位選中，成為當年NBA選秀狀元。2013-2017在NBA的4個球季中，曾效力過克里夫蘭騎士隊、明尼蘇達灰狼隊、多倫多暴龍隊和布魯克林籃網隊。

從高中時期開始，AB曾多次入選加拿大國家隊。2009年U-16男籃世錦賽和2012年U-17男籃世錦賽，AB皆為加拿大拿下第三名。2015年FIBA美洲杯，AB也為加拿大贏得銅牌。去年東京奧運男籃資格賽中，AB名列加拿國家隊14人大名單中。

2017年AB簽約加盟土耳其職籃費內巴切隊（Fenerbahce），並隨隊參與歐洲籃球聯賽；2021年5月前往波多黎各特魯斯加拉加斯隊效力；同年8月AB轉戰以色列職籃夏普爾耶路撒冷隊（Hopoel Jerusalem）。2022年1月AB離開夏普爾耶路撒冷隊，2月正式加盟台灣PLG高雄鋼鐵人隊。

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