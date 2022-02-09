尚好中！老人小學同學會集資 用當年座號挑選中百萬大獎
台灣彩券公司推出的新春限量刮刮樂「2000萬超級紅包」，目前仍持續有人中大獎！就有一群來自南投水里的60多歲老人，在過年期間參加久違的國小同學會，路過台中市一家投注站，被喜氣的店名「祥好仲」（台語）給吸引，這群老同學一起合購，並分別用當年小學的座位號碼個數挑選刮刮樂「2000萬超級紅包」，沒想到刮到第3張就中了100萬元。
記者顏真真/台北報導
2022-02-09 12:32:09
今（2022）年新春推出的刮刮樂「2000萬超級紅包」，共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，截至2月8日止，已被刮出2個2000萬元、5個200萬元+BMW休旅車、304個100萬元，位在台中市西區美村路的「祥好仲彩券行」就有一群60多歲老人開國小同學會，路過被店名吸引，大家合購刮刮樂，結果中了100萬元。
根據「祥好仲彩券行」描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」三獎100萬元的是一群約60多歲的客人，來自南投水里在過年期間參加久違的的國小同學會，路過投注站時被喜氣的店名「祥好仲」（台語）給吸引，特別進店試手氣。
這群老同學決定一起合購刮刮樂，並分別用當年小學的座位號碼個數挑選刮刮樂「2000萬超級紅包」，沒想到刮到第3張，就驚喜刮出100萬元，一群人驚呼連連、歡喜不已，認為是有史以來最有「價值」的同學會，也讓這群多年不見的老同學們相聚回憶更添美好。