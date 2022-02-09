「考照魔王關」拆了！遠百竹北店 停車場汽車出口將拓寬
遠東百貨竹北店，自上（1）月14日起開始試營運，期間吸引許多消費者前往踩點，但「停車場」遭民眾批動線不佳、設計不良，還直呼如考照魔王關卡，開得出來的人是神車手，不過今（9）日凌晨，有網友表示，該停車場在半夜拆牆改善，遠百低調證實，會在不影響整體結構前提下，擴大車道寬度，樓層也會採取人工單向管制，柱子暫不更動，牆面處理會在今日開館前完成。
編輯中心／綜合報導
2022-02-09 12:52:53
遠東百貨竹北店日前開始試營運，但有網友在「竹北遠東百貨吃喝玩樂」臉書公開社團內發文表示，竹北遠東百貨的停車場很難停，「不少人車都A到了」，更直言難怪附近違停多，寧可罰錢也不要A到，「是不是能安全駛出遠百都是神車手」，有到過該停車場的網友也回應建議「如果開大車，不要停地下室，因為出口那根大柱子很容易中（視野不佳，心裏壓力大）」。
據了解，停車場上下樓都是同道雙向，車道僅寬約5公尺，難以會車，出口也有「大柱子」，不僅駛出困難，還有90度的直角彎道，讓不少網友哀嚎稱「是考照魔王關卡」。
不過，疑似是接收到民眾建議，有網友發現，遠百竹北店在今日凌晨開始拆牆，看起來像是要改善停車場的出入口，對此，遠百也低調證實，會把商場停車場汽車出口的外牆打掉，擴大車道寬度，樓層也會採取人工單向管制，柱子則因涉及主體結構，暫不更動，有關牆面處理，會在今日開館前完成。（編輯：林莞茜）