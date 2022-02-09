明金成、常楓都走了 唐綺陽這篇文又讓網友掉雞皮疙瘩
台灣娛樂圈今（9日）一早噩耗頻傳，51歲知名導演兼演員明金成昨深夜猝逝，死因疑似為心肌梗塞，稍晚，從影超過一甲子，拿下金馬、金鐘獎影帝的資深演員常楓，傳出大年初六於睡夢中辭世，享耆壽98歲。有網友想起星座專家唐綺陽3天前分享本週運勢走向，其中一段對「死亡」的提醒，不禁表示：「也太準...」
娛樂中心／綜合報導
2022-02-09 13:24:34｜2022-02-09 13:35:52
唐綺陽6日在臉書發布一週星座運勢，指出本週五（2/11）前為 「水冥合相 」，「這讓社會對『死亡』很有所感，而開啟了關於死亡的討論，希望怎麼死？怕不怕死？想要如何終局？與祖先的連結等，水冥合時節，討論生死與忌諱無關，人們很自然地接納這每個人都會經歷的命運。」
此外，唐綺陽也說，本週會啟動「重新開始」的開關，很多事經歷水冥合後「過去就是過去了，心死就是死心了」，某些部分可以徹底放下，真正為迎接新生做準備，最後難免會有些沈重感與深沈的傷感、負能量，不過請記住，「所有的結束，都是為了重生，有了健康的觀念，才能從意識深處，將負面的影響減到最小。」
聽聞明金成、常楓2顆星星殞落，不少網友湧入唐綺陽該貼文下留言，不勝唏噓，「老師也太準 」、「老師，您這週報才提到生死，沒想到今早就看到導演走的消息，令人難過，人生真的無常」、「準」。（編輯：楊穎軒）