菸防法修法！電子煙將禁　民眾選戒菸還是反陷黑市隱憂？

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大法律系教授李茂生就指出，以加熱菸為例，新式菸品雖然對健康還是有危害，但在焦油的成分與濃度上，確實比傳統紙菸要來得低，李茂生解釋，加熱菸透過棒子加熱，或是用電磁波震動金屬片的產生熱能的原理，達到400度高溫，在這樣的狀況下不會烤出焦油，而傳統紙菸最擔心的就是吸菸時，焦油對人體的危害、造成肺部發黑等，但教授也解釋，加熱菸不可能完全不造成人體危害，但確實比起一般菸品，產生的有害物質不同，目前也還要持續觀察各種研究報告。
另外，新式菸品是否能降低二手菸、三手菸衝擊，對此，李茂生也分析，過去民眾擔心二手菸，是因為PM2.5懸浮微粒，吸到肺就變成二手菸，加上如果沾黏在身上等，隨著空間移動，就會吸到三手菸，但因為加熱菸沒有焦油跟燃燒過程，所以30秒內味道會消除，也因此才會有很多人，從傳統菸品轉到新式菸品，就怕家中氣味難耐，也因此學者分析，新式菸品會比一般點火菸品的危害較小，但仍舊不能說完全無害。
至於政府這樣的修法角度，是否符合國際趨勢，李茂生也坦言，紐西蘭、日本及美國都是採有條件式的開放新式菸品，其中日本甚至要求電子煙是煙油單顆販售，相關添加物都是經過嚴格控制，且不得包含尼古丁，不過以台灣目前狀況，電子煙決定不要開放，可能是考量行政量能無法取締，怕開放後會有煙油添加禁止成份的狀況。也因此有不少學者都盼望，台灣可以著墨在新式菸品的管制上，讓癮君子可以有選擇菸品的空間，既不會造成黑市氾濫，又不會因為來歷不明的煙彈，而遭受更大的身體危害，從法規面與行政端一起下手，才能效仿先進國家成功的菸品管制條例。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！