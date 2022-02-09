疫情害慘！泰國觀光跌谷底　2021年營收掉7成

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另外，觀光收入倒數3名的府治是農磨蘭普、安納乍能、龍仔厝府，分別只有5824萬銖（約新台幣4913萬元）、 1億3960萬銖（近新台幣1億1777萬元）、1億4220萬銖（近新台幣1億1996萬元）。
《曼谷郵報》8日報導呼應了上述數據稱，儘管全泰國觀光減少，但曼谷和主要旅遊府治間的收入有相當大的差距；報導還提到，即使泰國政府2月1日已再度開放入境便利措施，仍有逾4成的飯店業者仍擔心疫情。
事實上，泰國旅遊業從2020年就開始衰退，當年77府觀光總營收為4820億銖（約新台幣4066億1469萬元），與早前相比減少55.4%。
據泰國飯店協會（Thai Hotels Association）跟泰國央行今年1月進行調查顯示，今年1月的平均住房率為32%，2021年12月時尚有37%，原因是Test & Go計劃臨時暫停申請作業；與去年12月相比較，約一半的飯店收入減少，且有53%的酒店金流恐撐不到3個月。
泰國飯店協會主席瑪莉莎（ Marisa Sukosol Nunbhakdi ）指出，多達4分之3的飯店業者表達對Omicron的變化感到不安；42%說自己非常憂心當前疫情局勢；44%則說有點擔憂。
瑪莉莎另外表示，雖然有73%的飯店已復工，但與去年12月相比，就業率下滑依舊令人擔心。