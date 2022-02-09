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疫情害慘！泰國觀光跌谷底　2021年營收掉7成

▲泰國觀光及體育部最新統計，2021年觀光營收2413.5億銖，年減近7成。（圖／pixabay）
▲泰國觀光及體育部最新統計，2021年觀光營收2413.5億銖，年減近7成。（圖／pixabay）

記者李澍/綜合報導

2022-02-09 14:16:14

泰國觀光產業受疫情重創，據泰國觀光及體育部最新統計，2021年觀光營收2413.5億銖（新台幣2413億5000萬元），年減近7成，且全泰國77府同樣創下歷史新低。

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有資料顯示，2021年泰國觀光收入年減69.55%；其中，首都曼谷觀光收入627億銖（約新台幣528億9365萬元），雖然是全泰國最高，但年減幅度達75.39%；其次是清邁府，以233億銖排名第2，跌幅53.27%；而普吉島雖然有沙盒試點且收入排第三，但觀光收入跌幅卻達80.34%。

另外，觀光收入倒數3名的府治是農磨蘭普、安納乍能、龍仔厝府，分別只有5824萬銖（約新台幣4913萬元）、 1億3960萬銖（近新台幣1億1777萬元）、1億4220萬銖（近新台幣1億1996萬元）。

《曼谷郵報》8日報導呼應了上述數據稱，儘管全泰國觀光減少，但曼谷和主要旅遊府治間的收入有相當大的差距；報導還提到，即使泰國政府2月1日已再度開放入境便利措施，仍有逾4成的飯店業者仍擔心疫情。

事實上，泰國旅遊業從2020年就開始衰退，當年77府觀光總營收為4820億銖（約新台幣4066億1469萬元），與早前相比減少55.4%。

據泰國飯店協會（Thai Hotels Association）跟泰國央行今年1月進行調查顯示，今年1月的平均住房率為32%，2021年12月時尚有37%，原因是Test & Go計劃臨時暫停申請作業；與去年12月相比較，約一半的飯店收入減少，且有53%的酒店金流恐撐不到3個月。

泰國飯店協會主席瑪莉莎（ Marisa Sukosol Nunbhakdi ）指出，多達4分之3的飯店業者表達對Omicron的變化感到不安；42%說自己非常憂心當前疫情局勢；44%則說有點擔憂。

瑪莉莎另外表示，雖然有73%的飯店已復工，但與去年12月相比，就業率下滑依舊令人擔心。

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