直播／公布北市微解封內容 柯文哲召開防疫記者會說明
新冠肺炎疫情近日在北台灣逐漸趨緩，台北市長柯文哲日前也提出「微解封」的概念，認為在這禮拜開工後，若到週五都無大規模感染，就會按照順序一步一步解封，現階段會從學校跟廟宇開始，和民生經濟無關的先放。而截至今（9）日為止，北市的確診狀況仍止於農曆年前的補習班群聚感染，且感染狀況都控制在防疫旅館內。因此下午柯文哲將親自召開記者會，公布北市微解封相關指引。
記者丁上程／台北報導
2022-02-09 15:30:00
台北市衛生局今日上午公布兩例新北確診案例於台北市的足跡，分別為兩姐妹案19353、案19355在北市的7處足跡，期間為2/3至2/7。除了曾在2/3、2/4、2/5連續三天到過麥當勞長春店以及7-11松盛門市，2/7則到全家則到全家長通店，期間還搭乘台北捷運板南線、松山新店線、淡水信義線，到過江子翠站、西門站、松江南京站、台北車站、象山站。
此外北市今天也新增一例確診者，為松山區幼兒園群聚感染的匡列隔離對象。由於是在居家隔離期間感染，因此初估疫情沒有向外擴散的風險。今日北市府防疫記者會的最新說法，就讓《NOWnews今日新聞》直播鏡頭帶您掌握。
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