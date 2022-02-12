情人節直接「神」助攻！飯店推月老進香團 幫單身狗圓夢
下週一（2/14）就是西洋情人節，為了搶攻情人節商機，各大飯店業者卯足創意，大推情人節專案活動，晶華酒店今年特別推出兩套情人節住房專案，其中一種是「美味情人假期」住房專案，邀請情侶們於客房內享用浪漫大餐，另外也不忘照顧單身狗，特別推出「月老進香團」住房專案，可以讓沒有情人的閨密們相約入住，帶著飯店準備的月老御守與良緣茶飲包，前往廟裡求個好姻緣，下次就換帶另一半來住房度假囉。
記者劉雅文／台北報導
2022-02-12 15:00:00
晶華酒店表示，將從2月11日起到3月14日推出兩套情人節住房專案，「美味情人假期」住房專案，情侶可以在客房內享用浪漫大餐。另一款「月老進香團」住房專案，則是攜手歷史悠久、以參拜靈驗揚名海內外的「台北霞海城隍廟」，飯店會幫單身的民眾準備月老御守與良緣茶飲包，前往廟裡求個好姻緣。
台北文華東方酒店則是為情人規劃一系列浪漫甜蜜的享受，不僅能吃到連續四年榮獲米其林餐盤推薦的Bencotto義大利餐廳精心特製情人節晚間套餐，文華餅房還特別為情人推出「愛神之箭」限定蛋糕，用甜蜜滋味點綴情人間的幸福時光。
另外，北投亞太飯店攜手北投文物館推出「紀念日住房專案」，民眾可以透過專案入住現代禪風豪華客房，享受輕奢山林溫泉假期之外，這次北投文物館還加碼獨家浴衣及呈茶體驗，不僅可以自己挑選浴衣，由專人協助穿著浴衣，參與「呈茶體驗」，一品抹茶及當季限定和菓子，感受日本茶道魅力，還能拍拍照，跟老建築一起穿越時空，留下與另一伴特別的永恆回憶。