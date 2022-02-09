被館長譙綠蛆！周玉蔻嗆「炸中央黨部」挨告 恐嚇不起訴
資深媒體人周玉蔻去年6月主持廣播節目時，嗆總統蔡英文與幕僚再跟網紅「館長」勾勾纏的話，「我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部」，沒想到有民眾檢舉她涉嫌恐嚇。台北地檢署認定，周沒有主觀上犯意，今（9）日處分不起訴。
記者潘千詩／特稿
2022-02-09 14:02:50
全案起因2021年4月底至6月間，國內本土疫情爆發，民進黨立委高嘉瑜遭爆關說疫苗事件後，被周玉蔻嗆應退出政壇，就有網友留言點名「館長」這時好安靜，周玉蔻也回稱「不必期待」。
沒想到，「館長」陳之漢6月間連2次直播時都怒轟周玉蔻，嗆她是「超級大綠蛆」、「民進黨打手」、「不敢得罪自己的派系」，還質問周玉蔻敢不敢針對3+11質問立委范雲？並要民進黨管好側翼「用狗鍊栓好」。
周玉蔻氣得在「寶島聯播網」主持節目時痛罵民進黨把他（館長）做大，現在才那麼囂張，尤其是民進黨內的林鶴明、林飛帆等人搞網路的這些人，在那邊跟人家拚點閱，不如去救人命，並嗆「今天開始不跟館長切斷關係，我到你們中央黨部，炸掉你中央黨部，立此存證」。
中正一分局隨後接獲民眾檢舉，指周玉蔻涉犯恐嚇。周玉蔻解釋，「炸一定要炸彈嗎」，指她的「炸」是評論能力，「是優雅的炸、是愛馬仕級的炸」，與「暴力」館長不一樣，是大家想歪了。檢察官認為，周玉蔻並無犯意，處分不起訴。