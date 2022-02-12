情人節三大超商推粉紅大戰！香水草莓槓上草莓塔酸甜過節

我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11以「珍愛草莓」全新主題，推出近百款草莓季限定商品，首度推出每日限量300盒的香水草莓，集結糖果、零食、飲料、酒品、冰品、甜點、烘焙、新鮮草莓共8大類，更獨家引進日本NIJIYA贅沢草莓冰棒(售價69元)、韓國三光莓板狀可可片(售價99元)、台東初鹿草莓拿鐵(售價35元)，以及樂天小熊餅-粉紅草莓風味(售價49元)等多款新品，且即日起到3月8日指定商品享2件8折、3件77折優惠；指定冰品第2件6折優惠等。
萊爾富
萊爾富迎接草莓季，推出應景休閒零嘴饗宴，獨家上市商品滋露草莓抹茶風味糖果(售價15元)，還有歐維氏跳跳糖莓好可可二重奏巧克力風味糖(售價30元)、日本超人氣商品不二家LOOK綜合水果可可(售價59元)，一次就能吃到含有草莓的四種口味，巧克力濃郁香醇，不甜不膩超對味。同一期間，萊爾富也祭出知名品牌杜老爺的草莓風味冰品杜老爺草莓甜筒(售價45元)，征服草莓控的心，內餡以草莓冰淇淋添加草莓醬，上層覆蓋了酥脆香甜的草莓脆餅粒，呈現出草莓甜筒的多層次口感，濃郁的草莓香氣與酸酸甜甜的草莓風味，是冬季暢銷的超人氣草莓冰品之一。
另外，萊爾富也於「幸福起手式」預購專刊推出法布甜100%草莓塔6入6盒(售價2460元)，將一顆顆產地直送的新鮮大湖草莓與覆盆子酸甜交織，再搭配酥酥脆脆的奶油香塔殼，每一口都吃得到淡淡莓果香。
全家超商
迎接夢幻草莓季和浪漫情人節到來，全家便利商店集結店舖主題貨架、預購型錄、麵包、甜點等，推出近百項草莓商品應戰，全力搶攻粉紅商機，到3/8前推出超過40項商品的「莓事賞櫻趣」主題貨架，同步推出「草莓愛戀集章趣」活動，集滿指定章數即可加價換購韓國人氣保鮮盒、鍋具；預購型錄到月底前也推出「莓麗日記」活動，開放超過20項草莓甜點預購。
像是哈瑞寶草莓綿綿Q軟糖，歐洲暢銷第一軟糖品牌，推出草莓風味，口感豐富（售價59元）、濃厚草莓法國酥，使用奧地利草莓果汁粉，味道呈現酸甜口感，搭配酥脆餅皮的好滋味（售價50元），其他還有像是乖乖玉米脆果春之莓果（售價30元）、卡滋爆米花草莓乳酸菌風味（售價59元）等多種草莓風味零食。