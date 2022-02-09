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新北樹林廠1外籍員工確診　嘉聯益今明停工清消

▲軟板大廠嘉聯益今（9）日重訊表示，早上接獲衛生單位通報本公司1名外籍同仁已確診感染新冠狀病毒（COVID-19），公司立即依衛生單位指示進行疫調、隔離、採檢及後續處置，樹林廠2月9日中午至2月10日上午7點進行預防性停工及第一時間進行全面消毒。圖為消毒化學兵，示意圖。（圖／NOWnews攝影中心）
▲軟板大廠嘉聯益今（9）日重訊表示，早上接獲衛生單位通報本公司1名外籍同仁已確診感染新冠狀病毒（COVID-19），公司立即依衛生單位指示進行疫調、隔離、採檢及後續處置，樹林廠2月9日中午至2月10日上午7點進行預防性停工及第一時間進行全面消毒。圖為消毒化學兵，示意圖。（圖／NOWnews攝影中心）

記者許家禎/台北報導

2022-02-09 14:22:00｜2022-02-09 14:22:51

軟板大廠嘉聯益今（9）日重訊表示，早上接獲衛生單位通報本公司1名外籍同仁已確診感染新冠狀病毒（COVID-19），公司立即依衛生單位指示進行疫調、隔離、採檢及後續處置，樹林廠2月9日中午至2月10日上午7點進行預防性停工及第一時間進行全面消毒。

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嘉聯益指出，早上接獲衛生單位通報公司1名外籍同仁已確診感染新冠狀病毒（COVID-19），此外籍同仁之工作場所為樹林廠2樓員工。接獲消息後，公司立即依衛生單位指示進行疫調、隔離、採檢及後續處置，樹林廠2月9日中午至2月10日上午7點進行預防性停工及第一時間進行全面消毒。

嘉聯益表示，公司將配合新北市政府的防疫措施，持續密切關注疫情發展並滾動式更新相關應變措施，指該事件不影響公司營運。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日也在記者會上說明，該外籍員工是因為上班採檢被驗出來，但確診者還未列案號。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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