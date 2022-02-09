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2000萬還有機會？刮刮樂「中獎邪招」曝光　女實測超意外

▲每年到了春節前後，台彩都會推出多款刮刮樂來吸引買氣，這次春節期間也送出不少百萬大獎。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲每年到了春節前後，台彩都會推出多款刮刮樂來吸引買氣，這次春節期間也送出不少百萬大獎。（示意圖／記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-09 14:56:58

每年到了春節前後，台彩都會推出多款刮刮樂來吸引買氣，除了在過年間大家狂刮送出多個頭獎以及百萬獎項外，截至昨天為止，還有3個2,000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、352個100萬元的獎項沒有被刮出，讓在春節開工後的這幾天，仍有不少人到彩券行小試身手。而近日，就有網友分享自己遇到的神奇選法，不信邪的實測三張，結果意外全中獎，引發討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「來分享一下好運，雖然都不是我中，男友因為看到網路上很多人說買5號中獎，大年初一的時候買一張2000元的尾數5來刮，我還跟他說別太信邪啦，結果中了一萬.......；後來我妹也去刮一個兩千元的要開運，也是選5號，結果竟然中10萬！我們全家人在路邊尖叫」。

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▲網友實測尾數5的2000元刮刮樂三張全中獎，且其中一張還中10萬元嗨爆！（圖/Dcard）
「回家之後我小妹因為看我男友跟我妹都用5號中獎了，所以她也在家裡附近的彩卷行買了2000元的5號刮刮樂，結果也中五千，三張都是尾數5號中的，三張都是不同彩卷行買的，真的蠻扯的啦......然後輪到我自己，我就是堅持不選5號，結果槓龜........QQ」。

而回顧過年期間，確實有不少網友在Dcard分享「神秘5號」的傳說，有人中3萬、1萬，也有人中10萬，但也有苦主表示「人家的5號都好幾萬，我的5號賠了好幾萬」；事實上，《NOWnews》先前就曾報導「刮刮樂到底怎買容易中？店員揭『真相』　眾驚：整個買錯」，內容就有彩券行員工提及「沒有他X的幸運號碼！真的沒有！你挑了老半天你的幸運號碼，還不是烙賽，烙賽這麼多年了，還不信！真的不用看很久哪張會中，真的看得出來，我就自己先買啦！一切都是運氣」。（編輯：張嘉哲）

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