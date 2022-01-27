刮刮樂到底怎買容易中？店員揭「真相」 眾驚：整個買錯
農曆春節即將到來啦！不少人都期待與親友一同圍爐、團聚、領紅包喜氣洋洋的連假時刻，而每到春節時，台灣彩券公司為搶攻過年買氣，都會推出多款刮刮樂，吸引不少想碰運氣的民眾上門光顧，往往買氣都強強滾。而你知道怎麼買刮刮樂才比較容易中獎嗎？就有彩券行店員公開「選號秘訣」，引發廣大熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-27 10:59:55
原PO在「Dcard」貼文指出「本身家裡是開彩券店的，就讓我這個幫忙10幾年的小小店小二來告訴大家，刮刮樂的一個重大秘密！保證讓你新年大快樂，那就是，沒有他X的幸運號碼！真的沒有！你挑了老半天你的幸運號碼，還不是烙賽，烙賽這麼多年了，還不信啊，真的不用看很久哪張會中，真的看得出來，我就自己先買啦！都是運氣啦！」
貼文一出，網友紛紛回應「還有人在那邊教去挑人家沒中的上下號，我在彩券行守株待兔，終於等到某一系列，桌上有001、002、003都沒中，我就趕緊去買004，結果也沒中，真的是$%^&」、「傻眼，網路偏方都是假的，店員打臉我了，我醒了嗚嗚」、「傻眼，那我每次都在挑什麼尾數」、「無言..原來我每次都買錯，店員都覺我很瞎就對了」、「那我媽也都整個買錯啊，自以為有幸運號」。
另外，也有同為彩券行員工的出面分享經驗「我跟你一樣，遇到一堆意志堅定的客人，雖然客人想買什麼號碼是他的權利，但是桌面上沒有他要的號碼，就叫我們拿新的一本給他選，重點是在非常忙的時候，跟他說沒辦法，他就會一直吵，結果為了打發他拆了一本新的，她X的只買一張＝＝」、「我家也是彩券行，依照個人觀察，通常選越久的越不會中，反而越隨便拿的人越容易中，一切隨緣」、「真的！家裡也是做彩卷的，每次客人都問我哪張好中，我心想，好中我早就自己刮了好嗎？」（編輯張嘉哲）