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明金成曾被砍毀容臉縫270針　戒1事保命「他要殺了我」

▲明金成臉上留被砍的傷疤。（圖／記者林調遜攝）
▲明金成臉上留被砍的傷疤。（圖／記者林調遜攝）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-02-09 16:06:43｜2022-02-09 16:11:14

導演明金成昨（8日）心肌梗塞猝逝，享年51歲，上個月老婆Patty才生下一對龍鳳胎，明金成當爸爸短短20天就與骨肉分離。明金成身材高大、特種部隊出身，年輕時衝動火爆，綽號「明鐵拳」，一言不合就撂倒對方，直到有次踢鐵板，被人持刀砍臉縫了270針，從此收斂脾氣許多。

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▲明金城最後發文曝光。（圖／明金城臉書）
▲明金成剛迎一對龍鳳胎。（圖／明金成臉書）
明金成年少時開車，差點和一台水泥攪拌車相撞，他向駕駛比個「不好意思」的手勢，對方卻非善類，窗戶一搖下來就是問候明金成爸媽，明金成氣得下車把駕駛拖下來打，卻沒注意到副駕駛持刀靠近，等到發現的時候已經來不及，一刀砍下來，明金成整張臉從額頭到下巴全受傷，他回憶說：「他就是要殺我就對了，幾乎要我的命。」

▲導演明金城猝逝。（圖／明金城臉書）
▲導演明金成心肌梗塞猝逝。（圖／明金城臉書）
明金成臉縫270針，縫線跟拉鍊一樣，幾乎讓他毀容，庹宗康形容他是「怪醫秦博士」，因為臉部變形，明金成心想：「完了，以後怎麼拍戲？這輩子不可能做演員，什麼都不能做了。」住院憂鬱的那段時間，情緒一來就打破點滴瓶，在恢復期也因為傷疤自卑、不想見人。從受傷之後，明金成發誓：「我不再跟人起衝突，再怎麼樣都忍下來。」

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