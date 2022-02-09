明金成曾被砍毀容臉縫270針 戒1事保命「他要殺了我」
導演明金成昨（8日）心肌梗塞猝逝，享年51歲，上個月老婆Patty才生下一對龍鳳胎，明金成當爸爸短短20天就與骨肉分離。明金成身材高大、特種部隊出身，年輕時衝動火爆，綽號「明鐵拳」，一言不合就撂倒對方，直到有次踢鐵板，被人持刀砍臉縫了270針，從此收斂脾氣許多。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-02-09 16:06:43｜2022-02-09 16:11:14
明金成年少時開車，差點和一台水泥攪拌車相撞，他向駕駛比個「不好意思」的手勢，對方卻非善類，窗戶一搖下來就是問候明金成爸媽，明金成氣得下車把駕駛拖下來打，卻沒注意到副駕駛持刀靠近，等到發現的時候已經來不及，一刀砍下來，明金成整張臉從額頭到下巴全受傷，他回憶說：「他就是要殺我就對了，幾乎要我的命。」
明金成臉縫270針，縫線跟拉鍊一樣，幾乎讓他毀容，庹宗康形容他是「怪醫秦博士」，因為臉部變形，明金成心想：「完了，以後怎麼拍戲？這輩子不可能做演員，什麼都不能做了。」住院憂鬱的那段時間，情緒一來就打破點滴瓶，在恢復期也因為傷疤自卑、不想見人。從受傷之後，明金成發誓：「我不再跟人起衝突，再怎麼樣都忍下來。」