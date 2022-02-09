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日本福食未檢驗「鍶90」成隱憂？學者4面向分析

▲台灣將解禁日本福島5縣市食品，目前我國放射物質檢測僅針對銫134、銫137、碘131，鍶90並未在列。（示意圖 / Shutterstock）
▲台灣將解禁日本福島5縣市食品，目前我國放射物質檢測僅針對銫134、銫137、碘131，鍶90並未在列。（示意圖 / Shutterstock）

記者許若茵／台北報導

2022-02-09 17:45:07

台灣將解禁日本福島5縣市食品，目前我國放射物質檢測僅針對銫134、銫137、碘131，鍶90並未在列，有專家認為應納入檢驗，不過國立陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學系教授吳杰今（9）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時從量能、成本、時間與食安等4面向分析，認為不檢測鍶90也無妨。

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昨行政院宣布，將以3原則、3配套方式開放日本福食，3原則為回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關；3配套則是禁止特定地區進口改為禁止特定風險品項進口，日本禁止流通的無法輸入台灣，針對風險品項要求提供雙證明，福島五縣市食品於邊境逐批檢驗。

在檢測方面，吳杰說明，台灣使用高純鍺偵檢器檢驗，食品當中若含有任何銫134、銫137、碘131，都可以準確被定量出，最低可以測出1個貝克／公斤，靈敏度相當高，「任何的放射性的殘存在食品當中都無所遁形，都可以被偵測到」，所以若食品能通過邊境檢驗，就代表一定安全。

不過國內也有另一派專家認為，除檢測半衰期30年的銫137、半衰期2年的銫134、半衰期8日的碘131，鍶90半衰期為29年，仍有風險隱憂，也應納入檢測。

對此，吳杰解釋，不論是福島核事故或是任何核災，都會釋放出大量各樣放射性同位素，這些放射性同位素可分為兩類，一類衰變放出γ輻射，如銫134、銫137，另一類是衰變放出β輻射，鍶90就是屬於β輻射。

吳杰坦言，純鍺偵檢器能準確檢驗γ輻射，但要測驗β輻射就有困難，β輻射穿透力短，台灣能檢測鍶90的僅有南部的輻射偵測中心跟北部的核能研究所，因此若法規限制每一樣邊境管制食品都要檢測鍶90，「其實是量能絕對不夠，絕對不夠」。

此外，吳杰指出，每件γ輻射食品樣品檢驗，大部分行業定價約為1500元，但若是要檢測鍶90，「成本大概就會增加10倍，定價上面也會增加十倍」；時間方面，每件γ能譜分析第一階段大約需要1000秒，第二階段是1萬2000秒，鍶90則最少要三日才能做一件樣品，效率上不夠，經濟成本也過於龐大。

另從食安方面考量，吳杰表示，可使用監控銫134、銫137為指標，若食物中檢出銫137，也可假設食物中有鍶90，透過檢測銫134、銫137就能判別食物是否有汙染，有汙染食物不會食用，「我們就根本不需要管它裡面有沒有鍶90」，建議逐批檢驗γ輻射銫134、銫137，但是部分樣品抽樣，少部分檢測鍶90即可。

吳杰也提到，台灣現在有原能會所屬的核能研究所、輻射偵測中心、台電放射試驗室、陽明交通大學、清大及屏科大等7間實驗室可檢測銫134、銫137、碘131，每年檢測量能可達到7萬件，根據行政院表示福食解封每年會增加8000件，再加上每年1萬8000件至2萬件已執行數年的逐批檢驗食品，檢驗量能應是足夠，但仍要視實際開放後狀況才知道。

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