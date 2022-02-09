NBA／自認有資格留在場上　威少：數據會告訴你理由

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這不是Vogel第一次決定在最後階段棄用Westbrook，此前被問及此事時，他的理由是「只是擺上自己認為會贏球的陣容」。當時威少賽後並沒有參加記者會，但今晚他表達了自己的一些看法。
「你永遠不知道你什麼時候在場上，你永遠不知道什麼時候下場，你永遠不知道自己什麼時候要打，你永遠不知道．．．」Westbrook表示，「這是很艱難的過程，直到(我)弄清楚球隊的節奏並保持一致性，才真正可以明白我們作為一個團隊能夠完成些什麼。但這些決定是由他(Vogel)和他的教練團所做得，你必須忍受它並繼續前進。」
當記者繼續追問時，Westbrook透露Vogel並沒有和自己解釋為何會在場上、何時會在場下，自己就是做好工作並鼓勵隊友。因此有人詢問他當時看到LeBron James和Anthony Davis被換下場之後，和他們說了些什麼。
威少藉此再度向教練團開砲，「只是給他們一些鼓勵，告訴他們『繼續努力，這是個艱難的夜晚』。我說我希望自己能上場幫助他們。不幸的是，我那時候不在場——而這就是我來這裡的原因：幫助他們。所以不幸的是，我無法為他們做到這一點，但這不是我能決定的。」
「我可以作為領導者傳達我的聲音，以及做任何團隊需要的事情，這就是我在場上會去做的事情，我也會繼續那麼做，直到我的號碼被叫到。」Westbrook如此說道。
隨著賽季深入，Westbrook似乎已經失去了湖人教練團的信任，隨著湖人的情況越來越嚴峻，Vogel傾向在最後時刻使用那些在防守和無球端時都能貢獻活力的球員，這自然引起了前者的不滿。
當被問到是否被告知需要作出什麼樣的努力，以進入最後陣容時，Westbrook表示自己無法回答這個問題，「老實說，我不應該必須要達到任何標準。我付出了很多努力，我在聯盟中得到了很多尊重。我不必得達到什麼標準，或者說我不應該得被要求這樣。我有資格進入最後陣容。我的意思是，數據會告訴你理由，我不必對此有所解釋。」
Westbrook說，「但這能否上場不取決於我。這是他(Vogel)和其他教練認為最適合比賽的當下決定。不幸的是，我不得不接受它，並找出我能做到的最好的方式，並盡我所能為我的隊友服務，確保我能完成作為職業球員的工作。」
「三巨頭」同時上場，Vogel已經得到了「健康陣容」，但湖人仍然沒能展示出他們面對強隊時的競爭力。隨著交易截止日迫近，他們所剩解決問題的時間已經不多。