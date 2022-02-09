大學生見習計畫　4女大生貼身採訪法務部長的一天

台大、東吳、台北商業大學的4名女大學，因教育部青年發展署的「111年大專生公部門見習計畫」，選擇來法務部見習2個月。見習期間，她們將法務部長蔡清祥的一天拍成Vblog上傳Youtube，法務部在今（9）日媒體茶敘上，將見習成果對外公布。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-09 18:21:23｜2022-02-09 18:32:12
蔡清祥表示，去年7、8月有4位大學見習生在法務部見習，她們今天來呈現見習成果，影片的主題都是她們自己發想，她們提案時有提到，部長的一天感覺很有趣，應該會吸引外界注意，所以勉強答應成為影片主角。
負責貼身採訪部長的東吳大學政治系陳品璇表示，常見網紅、藝人將工作拍成V blog紀錄一天的生活上傳Youtube，那法務部或許也可以此方式跳脫框架，拉近與一般民眾的距離。拍片過程中，與部長有近距離接觸，發現部長與大學生互動沒有距離，也讓她更勇敢跟長官接觸。
陳品璇說，「不設限就能挑戰自我」，謝謝當初的自己勇敢報名法務部見習計畫。
幕後掌鏡的台北商業大學應用外語系張小曼表示，去年7月見習時剛好遇到疫情高峰，大家是在線上完成企劃，8月進入法務部後，就將線上討論的企劃實現；除了拍片外，大家還有參觀法醫研究所、中正一分局，都是非常難得的經驗。
4名見習生將2個月的實習過程做成報告遞交給青年發展署，最後奪得第一名佳績。蔡清祥說，除了讓學生見習外，學生的回饋也讓公部門了解到年輕人想知道什麼，其實也是另一種學習與收穫。