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戒不掉年節大魚大肉？營養師：加一瓶有穀粒的高纖燕麥奶

▲統一陽光高纖燕麥穀奶可以補充膳食纖維、植物性蛋白質等優質營養。（圖／品牌提供）
▲統一陽光高纖燕麥穀奶可以補充膳食纖維、植物性蛋白質等優質營養。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-02-11 11:00:00

年假免不了大魚大肉，返工後該提醒自己轉換一下失控的飲食習慣了！每到農曆年後，常會遇到有人帶著罪惡感上門診諮詢的晨光健康營養專科諮詢中心院長趙函穎說明，暴飲暴食後不必太懊悔，可以將專注力放在如何將飲食習慣回歸健康狀態，慢慢找回飲食平衡，推薦民眾趁著新的一年開始嘗試「穀麥系蔬食餐」，從基礎一日一餐的行動改變，來實踐更好的營養攝取方式！

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穀麥系蔬食餐兩大平衡原則　營養師趙函穎教你這樣吃

隨著民眾健康飲食、關心食材來源及環境的意識抬頭，蔬食風潮也隨之而起，有越來越多人開始轉換為「彈性蔬食」的飲食習慣，即為增加植物性飲食的比例。營養師也表示，現今素、蔬食選擇愈趨多元，針對年後想要執行平衡飲食計畫的族群，分享兩大簡單好上手的「穀麥系蔬食」原則：

原則1：多吃未精緻化的全榖類食物

趙函穎解釋，所謂的未精緻化全榖類食物，包含燕麥、蕎麥、大麥等，其營養成分高，且含有豐富的膳食纖維、維生素B群、維生素E及各種礦物質，相比加工後的精緻澱粉，可以減少不健康的油脂、糖的攝取。加上全穀類含有膳食纖維可以增加咀嚼感，可以帶來更多的飽足、植物系營養減少身體負擔。例如超商販售的天素地蔬系列，其中的漢來蔬食藜麥八寶飯、熱浪島泰式打拋飯糰都有使用到「藜麥」作為食材，都是好的選擇。

原則2：提高含膳食纖維、蛋白質的蔬食比例

外食族在挑選適合的蔬食時，建議可以選擇含有高膳食纖維、健康植物性蛋白質食材的餐點，除了上述提到的全穀類食物，猴頭菇、杏鮑菇、金針菇等菇類也是很好的選項。另外，在執行穀麥系蔬食法時，最好可選含有高纖穀粒的燕麥奶，如統一陽光高纖燕麥穀奶，一次補充膳食纖維、植物性蛋白質等優質營養，作為正餐外的飲品搭配。

▲趙函穎營養師推薦超商美味蔬食餐，顛覆你對蔬食的迷思。（圖／品牌提供）
▲營養師趙函穎推薦超商美味蔬食餐，顛覆你對蔬食的迷思。（圖／品牌提供）
破除三大蔬食迷思　美味不輸葷食的蔬食餐超商就能買得到

蔬食好處多多，你曾經嘗試蔬食飲食嗎？又曾因為哪些理由感到卻步或終止蔬食習慣？根據316位民眾的素、蔬食行為網路調查顯示，有高達85%民眾基於蔬食不方便、不喜歡蔬食等原因，以肉類作為最主要的飲食方式。調查也指出有三大蔬食迷思，成為民眾跨入蔬食生活的最大阻礙。

迷思1：70%葷食者認為蔬食不好吃

素、蔬食因為調味料使用限制較多，讓許多葷食者難以適應口味，7-11蔬食自有品牌「天素地蔬」觀察到消費者的蔬食困境，在前期的產品研發即下足了「美味」的功夫，除了使用多元的在地食材，團隊也進行了多次市調以找到更能提升風味層次的調味料，加上與多間人氣蔬食餐廳合作，突破傳統印象推出更好吃的蔬食。

迷思2：63%葷食者認為蔬食吃不飽

多數葷食民眾會擔心，沒辦法大口吃肉的情況下很難吃得飽、吃得滿足，除了天素地蔬有豐富輕食、正餐滿足一日三餐的需求，趙函穎也推薦蔬食餐後可以來一瓶必備的統一陽光高纖燕麥穀奶，除了有高膳食纖維，也喝得到整顆的高纖燕麥穀粒，減少負擔的同時又有飽足感，不用擔心吃不飽！

迷思3：57%葷食者認為蔬食營養不均衡

有部分受訪者表示：「吃素食、蔬食多是攝取纖維質、澱粉等營養素，相較於葷食反而更容易營養不均衡」而有錯誤刻板印象，營養師說明，無論是澱粉、纖維質還是蛋白質，只要正確挑選蔬食餐，不用擔心營養失衡的問題。以天素地蔬搭配統一陽光高纖燕麥穀奶為例，餐點包含的全穀類（燕麥）、纖維質（菇類、高纖燕麥穀奶）、蛋白質（以豆漿為基底的燕麥穀奶），同樣滿足了人體所需的健康、營養需求。

因應上班族的穀麥系蔬食需求，即日起，凡至7-11購買天素地蔬鮮食全品項產品+統一陽光燕麥穀奶，立即享10元折扣，不僅顧及飲食平衡，也顧到你的荷包。營養師也建議年後可以從一天一餐替換為「天素地蔬+統一陽光高纖燕麥穀奶」的美味、營養、方便組合餐，讓你對大魚大肉不再難分難捨，快趁現在加入蔬食生活，迎接更健康的自己！

正餐推薦：熱浪島-南洋風味咖哩飯、蕃茄植物肉丸義大利麵

輕食推薦：松露野菇烘蛋捲餅、阜杭豆漿-香鬆飯糰

湯、飲品推薦：漢來蔬食-麻油猴頭菇湯、統一陽光高纖燕麥穀奶

▲即日起至2/22至7-11購買天素地蔬+統一陽光高纖燕麥穀奶省10元，提供美味、營養、方便的蔬食餐。（圖／品牌提供）
▲即日起至2/22至7-11購買天素地蔬+統一陽光高纖燕麥穀奶省10元，提供美味、營養、方便的蔬食餐。（圖／品牌提供）

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