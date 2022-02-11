戒不掉年節大魚大肉？營養師：加一瓶有穀粒的高纖燕麥奶

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隨著民眾健康飲食、關心食材來源及環境的意識抬頭，蔬食風潮也隨之而起，有越來越多人開始轉換為「彈性蔬食」的飲食習慣，即為增加植物性飲食的比例。營養師也表示，現今素、蔬食選擇愈趨多元，針對年後想要執行平衡飲食計畫的族群，分享兩大簡單好上手的「穀麥系蔬食」原則：
原則1：多吃未精緻化的全榖類食物
趙函穎解釋，所謂的未精緻化全榖類食物，包含燕麥、蕎麥、大麥等，其營養成分高，且含有豐富的膳食纖維、維生素B群、維生素E及各種礦物質，相比加工後的精緻澱粉，可以減少不健康的油脂、糖的攝取。加上全穀類含有膳食纖維可以增加咀嚼感，可以帶來更多的飽足、植物系營養減少身體負擔。例如超商販售的天素地蔬系列，其中的漢來蔬食藜麥八寶飯、熱浪島泰式打拋飯糰都有使用到「藜麥」作為食材，都是好的選擇。
原則2：提高含膳食纖維、蛋白質的蔬食比例
外食族在挑選適合的蔬食時，建議可以選擇含有高膳食纖維、健康植物性蛋白質食材的餐點，除了上述提到的全穀類食物，猴頭菇、杏鮑菇、金針菇等菇類也是很好的選項。另外，在執行穀麥系蔬食法時，最好可選含有高纖穀粒的燕麥奶，如統一陽光高纖燕麥穀奶，一次補充膳食纖維、植物性蛋白質等優質營養，作為正餐外的飲品搭配。
破除三大蔬食迷思 美味不輸葷食的蔬食餐超商就能買得到
蔬食好處多多，你曾經嘗試蔬食飲食嗎？又曾因為哪些理由感到卻步或終止蔬食習慣？根據316位民眾的素、蔬食行為網路調查顯示，有高達85%民眾基於蔬食不方便、不喜歡蔬食等原因，以肉類作為最主要的飲食方式。調查也指出有三大蔬食迷思，成為民眾跨入蔬食生活的最大阻礙。
迷思1：70%葷食者認為蔬食不好吃
素、蔬食因為調味料使用限制較多，讓許多葷食者難以適應口味，7-11蔬食自有品牌「天素地蔬」觀察到消費者的蔬食困境，在前期的產品研發即下足了「美味」的功夫，除了使用多元的在地食材，團隊也進行了多次市調以找到更能提升風味層次的調味料，加上與多間人氣蔬食餐廳合作，突破傳統印象推出更好吃的蔬食。
迷思2：63%葷食者認為蔬食吃不飽
多數葷食民眾會擔心，沒辦法大口吃肉的情況下很難吃得飽、吃得滿足，除了天素地蔬有豐富輕食、正餐滿足一日三餐的需求，趙函穎也推薦蔬食餐後可以來一瓶必備的統一陽光高纖燕麥穀奶，除了有高膳食纖維，也喝得到整顆的高纖燕麥穀粒，減少負擔的同時又有飽足感，不用擔心吃不飽！
迷思3：57%葷食者認為蔬食營養不均衡
有部分受訪者表示：「吃素食、蔬食多是攝取纖維質、澱粉等營養素，相較於葷食反而更容易營養不均衡」而有錯誤刻板印象，營養師說明，無論是澱粉、纖維質還是蛋白質，只要正確挑選蔬食餐，不用擔心營養失衡的問題。以天素地蔬搭配統一陽光高纖燕麥穀奶為例，餐點包含的全穀類（燕麥）、纖維質（菇類、高纖燕麥穀奶）、蛋白質（以豆漿為基底的燕麥穀奶），同樣滿足了人體所需的健康、營養需求。
因應上班族的穀麥系蔬食需求，即日起，凡至7-11購買天素地蔬鮮食全品項產品+統一陽光燕麥穀奶，立即享10元折扣，不僅顧及飲食平衡，也顧到你的荷包。營養師也建議年後可以從一天一餐替換為「天素地蔬+統一陽光高纖燕麥穀奶」的美味、營養、方便組合餐，讓你對大魚大肉不再難分難捨，快趁現在加入蔬食生活，迎接更健康的自己！
正餐推薦：熱浪島-南洋風味咖哩飯、蕃茄植物肉丸義大利麵
輕食推薦：松露野菇烘蛋捲餅、阜杭豆漿-香鬆飯糰
湯、飲品推薦：漢來蔬食-麻油猴頭菇湯、統一陽光高纖燕麥穀奶