柯文哲：打滿疫苗還會死掉的　算他運氣不好

新冠肺炎疫情在全台灣逐漸趨緩，台北市長柯文哲也首先喊出「微解封」，並預告15日起北市將開始逐步解封。不過柯文哲仍舊持續呼籲民眾，應該要積極施打疫苗，中央也應該改用疫苗護照，來取代現階段防疫的隔離管制。至於打完疫苗卻仍舊病逝的確診者，柯文哲則直言「那個算他運氣不好，就是他體內免疫系統怎麼這麼奇怪？」
記者丁上程／台北報導
2022-02-09 18:46:15
柯文哲表示，新北市一名確診者於台北市某會計師事務所有足跡，已經造成400多人需要進行居家隔離。「今天為了一個確診者，現在整個公司關掉；過年除夕當天更有2萬多人在居家隔離，這怎麼玩得下去？」柯文哲直言，防疫紓困振興轉型，不能全部眼光對付防疫。
至於如何回歸到正常生活型態？柯文哲表示，到目前這一刻為止，他還是主張民眾應該「疫苗打好打滿」，並且推行疫苗護照，「有打疫苗的人就解除管制，不要那麼嚴格。」柯文哲說，打疫苗沒有保證百分之百不感染，「只是機率比較低，且有症狀也不會太嚴重。」
至於施打過疫苗卻還因為新冠肺炎症狀而病逝的確診者，柯文哲也坦言「那個算他運氣不好」。「就是他的體內免疫系統怎麼這麼奇怪？」柯文哲說，還是會有這樣的案例，但是醫學仍舊是統計的科學，還是要走向用機率決定政策的模式。
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