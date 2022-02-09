來台看總統大選 香港《時代革命》導演周冠威：民主果實
香港導演周冠威的《時代革命》，紀錄香港人2019年為反對《逃犯條例修訂草案》走上街頭「爭自由、爭民主」的抗爭始末，獲第58屆金馬獎最佳紀錄片。周冠威今（9日）透過視訊現身記者會接受台灣媒體訪問，看見眾多台灣記者，他欣慰說：「香港真正的新聞都被封鎖，新聞自由已經蕩然無存，看到台灣的記者在我眼前很開心，希望台灣能珍惜。」如同本片尾聲時，導演跟隨幾位被紀錄的抗爭者來到台灣，碰巧捕捉到2020年台灣總統大選的實況，周冠威說：「希望大家看到台灣的民主，也是辛苦多年獲得的果實，與香港的狀況是很好的對照，一切都需要時間，要看得夠遠，我們的努力沒有白費。」
記者羅凌筠/台北報導
2022-02-09 22:00:00
問及最初想要紀錄這場運動的初衷？周冠威表示：「我身為一個電影人，能夠為香港付出的方法，為正義自由民主發聲的方式，就是透過拍片。」他藉由這場運動，看到抗爭者們的勇氣，想透過電影追求他所相信的公義和價值，如同《時代革命》所說：「不是時代選中了我們，是我們選擇改變時代。」周冠威為了這些信念，懷抱可能犧牲自己的決心，最重要想傳達給世人的話，都在《時代革命》這部作品當中。
尤其許多人都關心導演拍攝《時代革命》，會不會有人身安全的顧慮，他對此坦然地說，有些人認為他會活在恐懼中，但留在香港反而沒有恐懼，他腦海早已有最壞打算：「目前一切平安，珍惜這一刻的自由，繼續做我該做的事情，現在還能跟大家講話，請放心。」更直言不是有勇氣才走出來，是要走出來才生出勇氣。
周冠威在記者會最後也表示，《時代革命》在海外與金馬影展放映時，讓許多觀眾看到熱淚盈眶，他相信有一部分的哭泣來自情緒，有悲哀也有悲壯，甚至聽到很多人看完是感到憤怒與愧疚，這證明他們是有良心、有良知的人。他坦言自己製作過程也流了不少眼淚，但他認為：「電影創作就是療癒的過程，這部也幫助他度過創傷與療癒，哭出來是很重要的，能夠釋放情緒，所以大家一起哭吧。」
《時代革命》全球僅有台灣在電影院公開播映，定檔2月25日，周冠威表示：「希望這部電影，讓世界各地不同的人知道我們的堅持。我們並不孤單。」對於台灣能上映這部作品，他也直說：「很開心台灣是個自由的土地。」同時堅毅地表示，抗爭永遠不會結束。