獨／Pan Piano變黑妖 神奏《天堂M》攻城戰：三套都好香
在YouTube台灣排名前10大的人氣頻道「Pan Piano」，是由不露臉的女性鋼琴師小P經營，影片主要內容都是鋼琴演奏，除了展現高超琴技，還會搭配極為精緻的Cosplay裝扮，即使全程不露臉，精湛琴藝和火辣身材還是狂吸數百萬粉絲。有網友直指Pan Piano暴紅主因：「比她會彈鋼琴的沒她能露，比她能露的鋼琴比她弱，比她能Cos沒人比她身材好。」Pan Piano今（9）晚9點半首度公開演奏《天堂M》攻城戰配樂，並一口氣Cos女法師、妖精、黑妖3個角色，影片上線不到20分鐘就吸引近萬人朝聖。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-09 21:49:35｜2022-02-09 22:12:50
Pan Piano一路飄洋過海紅到日本去，小P傍晚在粉專貼出新片預告，將演奏《天堂M》攻城戰配樂，封面罕見的一連換了3套服裝，正是手遊《天堂M》的法師、黑妖、妖精裝，還未播出就吸引逾700名粉絲在線等候，其中多數都是日本網友，而台灣網友也熱情回應：「三套都好香」、「這裡果然是天堂」、「驚天動地了」。
以Cosplay打扮進行鋼琴演奏的小P，雖然從不露臉，但精湛琴藝、姣好身材超級圈粉，近一年來急速在台灣、日本市場走紅，擁有廣大粉絲群，YouTube頻道訂閱數高達305萬。過去都是以演奏動漫歌曲為主，小P今（9）晚一口氣狂換3套裝扮，分別是手遊《天堂M》的法師、黑妖、妖精裝，還用鋼琴演奏了《天堂M》攻城戰進行配樂及攻城勝利配樂。
首播一開始，就有《天堂M》老玩家直呼：「聽到這音樂，比看著小P還要興奮啊」、「童年耶，愛了愛了」、「希望能夠出一集奇岩城音樂」、「妖精女法師黑妖…哇塞」，而從留言中也可看出，多數網友最推黑妖裝扮。不只《天堂M》玩家狂喊簡直上天堂，連沒玩過的粉絲也淪陷，表示「雖然沒玩過天堂，不過音樂挺好聽的」，還有國外網友在直播時敲碗求歌名。