衛生紙之亂再起？民眾在大賣場狂買整台車 網：別跟風
相信大家一定很有感，最近因為國際原物料飆漲，無論是小吃或是民生用品都是「漲聲響起」。日前就有網友在美式大賣場看見衛生紙全被掃光光，感嘆地表示：「看來衛生紙之亂第二季要上映了！」立刻引起網友討論。
編輯中心/綜合報導
2022-02-09 22:02:39
原來這名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示自己到中和好市多購物時，看見許多民眾一車一車地在搶購衛生紙，走到貨架果然發現衛生紙全數被掃光，讓他無奈地表示：「剛剛看人家一車好幾袋在掃，果不其然，空空如也，只剩餐巾紙，看來衛生紙之亂第二季要上映了！」
貼文一出，立刻引起網友討論：「月底要漲價了啊！新聞報導了」、「笑死，要嘛搶蛋要嘛搶衛生紙」、「台灣最美的風景，就是搶搶搶」、「看到有人結帳出來，手推車滿滿12包衛生紙」、「今天看到2人推3台，疊滿滿的衛生紙」。
另外也有網友表示：「台灣為何老是這樣跟風？好莫名其妙喔！」、「漲價後再輕鬆買，不會因為那十幾元就財富自由…」、「是漲價不是缺貨，生活省了那二十元也不會有改變，幹嘛大費周章去搶」、「搞不好晚點蝦皮就有了別緊張」、「不缺貨也被搶到缺貨了」。（編輯：陳珮瑜）