菜鳥瘋露營／新手入門必備10大裝備！達人手把手教你挑選

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露營第一個最重要的當然就是選帳篷了，達人告訴我們，新手挑帳篷就像買車一樣，根據所需的功能選擇，如果爬山或是玩水，只是簡單過夜，可以選擇寢室帳篷，有料理、空間需求的，則是可以選擇客廳帳篷，或是比較進階的一房一廳別墅帳，但別墅帳因為有著收納體積小、搭設比較快速、空間運用寬敞的優勢，相對單價也比較貴一點。
以四人帳為例，一般的寢室帳，達人建議新手入門價位大約8000到10000萬元之間，如果是四人的客廳帳或別墅帳，則是大約15000到20000之間，進階一點則是可能會到25000到30000之間，通常在設計上就窗戶比較多，還有遮光塗層，至於在布料防水性，專家建議至少耐水壓1000mm以上，這樣即使遇到2到3天的陣雨天氣也影響不大。
至於除了價位，帳篷的大小也很重要，達人直接分享了「懶人包攻略」，建議民眾不管是租借還是買新帳篷，都不要問是「幾人帳」，而是直接問「空間大小」，依據肩寬推算，一個人大約是65到70公分左右，所以四人大約可以使用270*270公分的方帳。另外，營柱材質，則是建議選鋁合金材質，因為鐵營柱會生鏽，玻璃纖維則是強度比較不夠，怕風大瞬間斷掉。
2.睡袋
睡袋的部分，達人表示，一般市面上材質概分兩種，一是羽絨，另外則是化學纖維，優缺點比較的話，羽絨保暖度比較好、體積較輕小，但是單價高、不易清潔，建議民眾挑選時要留意，依據參加露營的季節來挑選，以室外溫度攝氏10度為例，羽絨睡袋大約落在5000到12000元的價格區間，化學纖維睡袋則是3000到5000元左右。
3.睡墊
睡墊部分專家建議先以使用人數區分，看以一人一個，或是多人一個，單人的好處是不容易互相影響，但是很佔空間，因為收納體積跟重量都比較不方便一點，新手建議可以先買充氣床墊，但是選擇有分隔開的氣柱，類似獨立筒床墊的設計。一般來說，四人充氣床墊價位大約4000到6000元不等，單人的則是大約800到1200元左右。
4.燈具
至於燈具的部分，新手建議可以選用插充電或是電池的露營燈即可，記得要帶整體照明，還有隨身攜帶的小燈、頭燈、手電筒。
5.桌子
桌子的部分，專家建議選擇「矮一點」的配置，因為需要收納空間，在帳內也比較不會有壓迫感，桌面高度大概40到50公分即可。新手入門可以選擇蛋捲桌，價格便宜攜帶方便，但相對的穩定、堅固性落差蠻大，多是鋁合金，也因此專家建議可以攜帶折桌，不僅不用組裝的過程，穩固性也比較好，可以選用收納起來扁平狀的比較好。
6.椅子
有了桌子也不要忘記帶露營椅，達人建議選用椅面高度30到35公分之間的露營椅，因為低的椅子比較放鬆、舒服，新手價位大約鎖定在1000到2000元以內，就可以買到不錯的了！
7.爐具
新手入門，很多人剛開始會用簡單煮火鍋或是烤肉，來解決露營的餐點問題，在爐具的考量上，專家建議先考慮火力大小，市面上大部分火力區間，都是2.5到3.50KW，可以供應四人家庭沒問題，至於燃料通常是卡式瓦斯或是高山瓦斯，一般如果冬天露營，因為室外溫度低（大約低於15度），專家建議可以買高山瓦斯爐具，因為卡式瓦斯在低溫環境下火力會稍微比較不穩定，但高山瓦斯相對價格比較高一點，爐具入門款式大概2000到3000元，就有不錯的選擇。
8.個人餐具、杯子
露營不可或缺的餐具跟杯子，達人推薦不鏽鋼材質，好清潔、好整理，如果是希望重量輕一點，則是可以選用鈦合金材質，但是單價會貴一點，如果多人露營則是建議可以選用好收納、可堆疊的，新手如果有預算考量，不銹鋼鋼杯單層約300到500元，鈦合金單層600到1500元。
9.收納袋
另外，新手最容易面臨漏帶東西的窘境，達人建議，相關寢具、餐具或是燈具等，買齊了以後，統一用收納袋統整收起，不僅方便堆疊，也容易找東西，可以更有系統性的收納。
10.急救包
最後一項就是急救包了，露營主要會遇到蚊蟲問題，像是防蚊液、蚊蟲叮咬的藥品等，千萬不要忘記準備，另外也可以備有簡單急救止血的東西，像是紗布、OK蹦等，一些基本戶外的急救藥品即可。
進階版選擇
另外，除了這十項新手入門必備，有過幾次露營經驗想要進階一點的民眾，達人建議可以買「營槌」，價位大約落在1000到2500元左右，好一點的銅頭營槌，不僅可以吸震、好敲擊又省力，還有拔釘設計，讓收帳更順利。
燈的部分，如果拉高一點預算大約3000到5000元，可以購買瓦斯燈、汽化燈，比較有情調，也更貼近大自然，甚至會稍微發熱，讓帳篷比較不會這麼潮濕、冷(但一定要注意與布面保持一定距離，避免產生危險)，另外也可以添購焚火台，價位大約2000到10000元不等，不僅可以提升氛圍，讓大家心情放鬆，製造營火晚會感，還可以增添器材變成烤肉台等。