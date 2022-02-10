名家論壇》盧燕俐／台股三大高股息族群，該怎麼挑？

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而且重點是，年前已歷經一波賣壓，恰巧台股封關期間美股反彈，也讓法人產生了較強的回補意願。可是，必須提醒讀者，當股價彈太快，殖利率自然往下掉，如果只是衝著「高配息」去搶買，就必須留意下車時點，畢竟產業後市各界看法相當分歧，未來股價能否有續航力，觀察法人最新籌碼變化，是必做的功課。
金融股部分，以壽險為主的大型金控股，去年資本利得驚人，無論股市與債市收穫豐厚，預估今年會有不小的減幅，建議「存股族」應鎖定能搭升息順風車、美元資產較多，以銀行業務為主體的金控股，像是中信金、兆豐金與第一金等。
值得注意的是，按過去經驗，每每國際股市大修正，官股銀行便成了護盤主要 標的，今年應也不例外;3 月 16 日，聯準會將召開兩天的利率會議，一般認 為，以現階段美國高通膨情況，極有可能升息一至兩碼，到時，聯準會主席鮑 爾會有什麼樣的談話內容，勢必牽動國際股市走勢。
萬一台股跟著大震盪，金融股還有個優點，就是相對抗跌，對只想領息優於定存的保守投資人來說，比較不必承受較大的回檔壓力，甚至可趁股價修正時，分批慢慢買，再視除息前的股價位階，決定是否要全部參與除息。
至於電子通路股，包括聯強、至上等，預估殖利率動輒 8%起跳，儘管配息亮麗，但歷年填息速度緩慢，常常得花 100 到 200 天，才能完全填息。主要是這類股缺乏爆發成長性與想像題材，持有者必須耐得住性子，才能感受到配息的優點。
綜觀今年台股操作，難度增高，尤其「縮表」這個大魔王，殺傷力更強，等於直接從市場收縮資金，缺乏獲利支撐、基期已墊高的個股，將難逃法人賣壓。
高殖利率股不見得股價會衝高，但確實多了一把保護傘，成為資金避風港。
也有市場老先覺提出警語，「今年將是台股投資報酬率平庸化開端的一年」，無論讀者是否認同，不能諱言，要像過去兩年一樣，買到主流類股就暴賺的機率，已大大降低。嚴設停損停利，並繫緊安全帶，應是虎年最重要的教戰守則！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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