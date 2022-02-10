NBA／交易截止日前放手一搏 爵士送走射手完成三方交易
交易截止日即將到期，許多隊趕在這之前做出補強，根據《ESPN》報導，拓荒者、馬刺和爵士達成三方交易，鹽湖城方面送走報銷的主力射手Joe Ingles，以求在本季能打出突破性成績。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-10 09:19:35
具體交易方案為，拓荒者者得到爵士前鋒Ingles、爵士後衛Elijah Hughes和1個爵士的次選秀權簽；爵士得到拓荒者後衛Nickeil Alexander-Walker和馬刺前鋒Juan Hernangomez；馬刺得到拓荒者者後衛Tomas Satoransky和1個爵士的次輪選秀權。
Ingles是爵士老臣，能投三分球也能組織，一直以來是輪換中重要的一員，但他因十字韌帶撕裂，已經確定本季報銷，他的合約也將在季後到期。爵士拿他做交易，試圖補強，但也得雙手奉上自己未來的選秀權。
而拓荒者和馬刺兩支半重建中的球隊，則渴望獲得盡可能多的選秀權和到期合約，三方互取所許。爵士也因此能得到能厚植替補陣容的球員，希望本季能衝出西區。
達成這筆交易後，拓荒者得到價值320萬美元的交易特例，爵士得到價值980萬美元和150萬美元的交易特例。