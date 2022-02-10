30歲薪水3萬很弱？前輩吐「6字箴言」　網一面倒該這樣做

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO透露，從大學畢業至今任職已滿8年，一直都是每月3萬元，而老闆之前就曾打過預防針，就算未來有調薪，漲幅也不多，「做這行就是這樣，興趣成份居多，賺不了什麼大錢，只求工作開心愉快。」
原先無憂無慮開心過活的原PO，直到最近過完30歲生日，離家到外面租屋和男友同居並考慮結婚，才發現殘酷的事實—3萬塊薪水根本不夠用。更遑論兩人結婚生小孩後，要如何負擔一個家庭的支出，無法再用「一人飽全家飽」的心態度日。而男友月薪也只有3.2萬元，原PO向眾人求助，兩人月收入約6萬元，有辦法結婚、生小孩嗎？還是該考慮換工作。
「錢少事少爽爽過」的話題引發各界討論，有已屆退休的前輩吐6字箴言：「人生沒有對錯，只有選擇而已。」認為有人月入30萬，但是紙醉金迷，不一定快樂，即使月入3萬，只要打理得宜，一樣可以結婚生子、平淡過日。而同樣是30歲領3萬元的網友也說，先生收入和原PO男友差不多，但兩人的孩子已滿4個月，除了利用下班時間進修，也會接外包賺錢，雖然收入不豐碩，但夫妻合力打拼很滿足，支持30萬有30萬的生活，3萬則有3萬的快樂。
而在業務部門擔任主管職的網友則有不同看法，直言：「除非這間公司做到最後會變成你的，或是預知它永遠不會收起來」，否則很多老闆都是不想再投資或是不願意那麼累，無預警將公司收掉。此外，現在月薪3萬元，再過10年會大貶值，而年紀競爭力也是，因此建議原PO可先去挑戰高薪工作，就算發現不合適，再回頭找相對愜意的3萬工作應不難。問題點並不是月薪3萬魯不魯，而是除了足夠支撐生活，還要確保能領一輩子。
至於雇主說興趣為主、賺不到錢、工作開心，勝綸企管顧問公司總經理楊宇聖表示，「老闆說的話是另一種情緒勒索，讓他對員工的責任合理化，雇主只看到自己的發展，忽略了員工也需要與日俱進的需求。」雖然每次變動必定伴隨不安與混亂，但也同樣建議原PO趁現在先大膽嘗試，否則婚後的可能會被殘酷的限縮。