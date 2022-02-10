NBA／湖人確信詹威眉組合已失敗 今夏願用兩首輪籤解套
洛杉磯湖人仍然不願意承認自己休賽季時的錯誤，但他們至少開始正視自己目前處境很糟的事實。根據《The Athletic》記者Bill Oram報導，在昨天輸給密爾瓦基公鹿之後，湖人內部已經不再相信「三巨頭」組合能贏下高水平的比賽，並試圖尋求擺脫Russell Westbrook的方法。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-10 09:39:18
打從一開始外界就十分不看好送走多名冠軍功勳、從巫師交易來Westbrook的操作，但想必很多人不會想到最終的結果會糟糕到這種程度。這位明星後衛退化嚴重，而且對於球權減少明顯不適應，無法和LeBron James及Anthony Davis打出理想配合。
在昨天慘敗給公鹿後，James賽後記者會上承認球隊和對手在實力上有差距，而且是在賽前就知道這一點。湖人休息室裡，球員們的感受和外界是一致的，他們明白季前組成的這個陣容，並沒有產生理想效果。
Oram指出湖人內部以對現有陣容失去信心，確信如果這組合不大加修改，不可能重新回到爭冠之路上。但也表示這支球隊不會在交易截止日前有大動作，更願意等到休賽季將2029年的首輪選秀權加入交易，尋找另一名頂薪球員加入的潛在交易。
除了Oram之外，《ESPN》知名記者Brian Windhorst也提到湖人現在不願意在交易中放入自己在2027年的首輪選秀權，他們期望在今年夏天搭配2029年的選秀權送走威少，換回一名真正能和James及Davis配合的球星。