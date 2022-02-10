國民黨反日本福食　林楚茵：就像中國打壓台灣水果

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另外國民黨也要修《學校衛生法》，林楚茵表示，《學校衛生法》第23條明定必須要有中央主管機關核可的優良在地食材，也就是以台灣為主，難道朱立倫認為在地是在日本嗎？
林楚茵指出，其實不論食品來自哪個地方都要符合標準，國民黨不用刻意模糊焦點，全球都已經選擇科技數字與標準，國民黨還是選擇一個價值與標準，就是與中國站在一起，就是不跟國際科技標準接軌。
黨團幹事長鄭運鵬說，國民黨就是要複製美豬開放的政治動作，美國肉品、農產品上會有價格競爭優勢，美國食材有可能進到校園裡面，但《學校衛生法》第23條有規定要優良與在地，國民黨要修法還真的不知道從哪裡修起。
至於有人指台灣食品輻射汙染容許標準較俄羅斯等國寬鬆，鄭運鵬表示，台灣規範銫134與銫137的總和，俄羅斯等國僅有銫137，台灣標準比俄羅斯嚴格，且台灣在各項食品安全標準，會參考世界各國規範，通常也是最嚴格。
不過台大教授姜至剛製作的3份風險評估遭到質疑，鄭運鵬說，姜至剛與日本學界有相當深厚關係，對日本採樣熟悉度不用懷疑，過去採驗9328件產品，包含2743件水產品，456件水果、185件蔬菜219乳製品與礦泉水等，都未驗出汙染。
鄭運鵬說，姜至剛的報告其公正性不會被受到質，不要用政治看這些委託案，所有質疑都請提出科學性證據、建議，不要捕風捉影，不要政治口水。