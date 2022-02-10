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國民黨反日本福食　林楚茵：就像中國打壓台灣水果

▲民進黨立委林楚茵說，國民黨用地區來限制，這種歧視作法跟中國有什麼不一樣？（圖／翻攝民進黨團直播）
▲民進黨立委林楚茵說，國民黨用地區來限制，這種歧視作法跟中國有什麼不一樣？（圖／翻攝民進黨團直播）

記者王敏旭／台北報導

2022-02-10 11:04:11｜2022-02-10 11:20:54

行政院預告開放日本福島食品後，遭到國民黨反對。民進黨立法院團副書記長林楚茵說，國民黨不是用食品、食材檢驗角度，而是用地區來限制，這種歧視作法跟中國有什麼不一樣？中國過去就刻意打壓台灣水果，國民黨主席朱立倫恐怕要多新綽號就是「笑死倫」。

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民進黨立法院黨團今（10）日召開記者會回應時事。有藍委指福島酒已在台灣買得到，林楚茵說，國民黨從行政院宣布福島食品進口，完全看到黑影就開槍，製造民眾的恐慌，馬政府時期把酒類跟食品分割，沒驗出任何輻射殘留物就已開放進口。

另外國民黨也要修《學校衛生法》，林楚茵表示，《學校衛生法》第23條明定必須要有中央主管機關核可的優良在地食材，也就是以台灣為主，難道朱立倫認為在地是在日本嗎？

林楚茵指出，其實不論食品來自哪個地方都要符合標準，國民黨不用刻意模糊焦點，全球都已經選擇科技數字與標準，國民黨還是選擇一個價值與標準，就是與中國站在一起，就是不跟國際科技標準接軌。

黨團幹事長鄭運鵬說，國民黨就是要複製美豬開放的政治動作，美國肉品、農產品上會有價格競爭優勢，美國食材有可能進到校園裡面，但《學校衛生法》第23條有規定要優良與在地，國民黨要修法還真的不知道從哪裡修起。

至於有人指台灣食品輻射汙染容許標準較俄羅斯等國寬鬆，鄭運鵬表示，台灣規範銫134與銫137的總和，俄羅斯等國僅有銫137，台灣標準比俄羅斯嚴格，且台灣在各項食品安全標準，會參考世界各國規範，通常也是最嚴格。

不過台大教授姜至剛製作的3份風險評估遭到質疑，鄭運鵬說，姜至剛與日本學界有相當深厚關係，對日本採樣熟悉度不用懷疑，過去採驗9328件產品，包含2743件水產品，456件水果、185件蔬菜219乳製品與礦泉水等，都未驗出汙染。

鄭運鵬說，姜至剛的報告其公正性不會被受到質，不要用政治看這些委託案，所有質疑都請提出科學性證據、建議，不要捕風捉影，不要政治口水。

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