直播／新北電子廠移工染疫擴大、屏東3確診 陳時中說明
國內疫情南北兩頭燒，今（10）早新北市長侯友宜證實樹林嘉聯益電子廠擴大採檢1762人，目前初步已驗出14人陽性，多數為外籍移工；而屏東縣長潘孟安表示，今天屏東有3例確診個案，確診者在潮榮聯合診所工作，呼籲曾去該診所看診的民眾，這兩天前往篩檢站採檢。詳細最新疫情變化，指揮中心將在記者會上進一步說明。
編輯中心/綜合報導
2022-02-10 14:00:00
嘉聯益電子廠一名女性、20多歲的外籍移工，於2月8日年假後返工的第一天，出現發燒、頭痛、咳嗽、喉嚨痛的症狀，經前往醫院採檢後確診，PCR陽性、Ct值14。新北市衛生局隨即擴大採檢，今早最新結果表示，初步驗出共14人陽性。
而屏東新增的3例確診個案，潘孟安說明和昨天公布的外縣市足跡無關，而是有北部旅遊史的家庭群聚，目前感染源還在調查中，呼籲2/5-2/8曾到潮榮聯合診所看診、陪診以及足跡重疊的鄉親，儘速出來採檢。
最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）
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